政府2009年推出「創意智優計劃」。新一份《財政預算案》公布，政府會向計劃注資5億元，支持香港創意產業的發展，鼓勵更多具創意及文化底蘊的跨界別、跨領域合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。