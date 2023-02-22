根據澳門新賭牌的規定，為吸引海外客源，博彩企業在旗下娛樂場按例設立專場專碼形式運作。根據網上博彩業媒體《GGR Asia》報道引述消息指，金沙中國（1928）已在一周前在旗艦賭場項目，在舊有貴賓廳佔用樓面，劃出指定場地提供百家樂賭枱，同時設有懂英語的職員，提供服務。若然落實，將成為當地首個面向海外客源提供專場專碼的博企。
依照現有新的賭牌規範，若博企向政府當局證明到有海外客源參與，會按例自博彩毛收入，返還5個百分點稅項。但是新例亦要求，博企支付的博彩稅，為毛收入的40%，比舊牌照的39%，提高了1個百分點。澳門新的政策，擬減少當地對內地客的依賴。博彩監察協調局回覆《GGR Asia》的查詢時只指，博企要物色海外客源，並按程序建立獲該局批准的資料庫，儲存可供扣減稅項所需的文件及資訊。
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