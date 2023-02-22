恒指今早低開17點後曾跌最多184點，其後曾倒升最多91點，午後變動不大，全日維持高低波幅276點。

恒指收市跌105點或0.51%，報20423點，大市成交金額1146億元，較上日增加3.09%，是2月16日1229.04億元成交後最多；國指跌92點或1.33%，報6832點。恒生科技指數收報4100點，跌1.38%。

藍籌股成交金額572.33億元，佔大市成交49.94%；科指成份股成交金額350.4億元，佔大市成交30.57%；國指成份股成交金額466.14億元，佔大市成交40.67%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、美團（3690）、中銀香港（2388）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，57隻下跌，3隻無升跌。匯控（0005）升5.3%，收報60.65元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌6.94%，收報92.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報140.5元，升1.74%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報36.2元，跌3.6%。

恒指續低於50天線(20784.5點)。科指續低於250天線(4200.96點)。

北水南下合計淨流入7.32億元，較上日增加55.76%，淨流入金額是2月15日59.11億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入12.02億元。南水北上合計淨流出47.34億元人民幣，終止連續4日流入

三大指數表現

恒指曾跌最多0.9%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。今曾低見20344.86點，是1月4日20233.39點後最低。今日收市報20423.84點，是1月3日後收市新低，當日報20145.29點。連跌2日，累計跌463.12點，對上一次連跌2日是2月13日。

科指曾跌最多2.06%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.71%。今曾低見4072.38點，是1月3日4018.85點後最低。今日收市報4100.58點，是2022年12月21日後收市新低，當日報4024.84點。連跌2日，累計跌211.03點，對上一次連跌2日是2月15日。

國指曾跌最多1.48%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.04%。今曾低見6822.28點，是1月3日6536.3點後最低。今日收市報6832.76點，是2022年12月30日後收市新低，當日報6704.94點。連跌2日，累計跌231.18點，對上一次連跌2日是2月15日。

午後消息股表現

新創建（0659） 收購蘇州工業園區一物流物業90%股權，估值5.7億元人民幣。收報7.46元，跌0.93%。

習近平：增加基礎研究財政投入，提升國產化替代水平，解決重大基礎研究問題。ASMPT（0522）收報65元，跌2.99%。

中匯（0382）首季收入升19%，毛利升20%。收報3.25元，跌4.41%。

樓市辣招將維持不變，降從價印花稅稅階，地產股變動不大。新世界發展（0017）收報21.35元，跌1.16%；新鴻基地產（0016）收報111.9元，升0.81%；長實集團（1113）收報50.35元，升0.2%；恒地（0012）收報27.9元，升1.64%；信和置業（0083）收報10.2元，跌1.35%。

今早及隔晚消息股表現

財政預算案︱陳茂波：5000元消費券分2期派，4月發放首3000元。消費股方面，周大福（1929）收報15.64元，升2.22%。普拉達（1913）收報53.7元，升2.68%。

收租股方面，希慎（0014）收報24.6元，升1.23%。太古地產（1972）收報20.75元，跌0.24%。九龍倉置業（1997）收報43.55元，升1.99%。九龍倉集團（0004）見52周低18.02元，收報18.28元，升1.33%。新世界（0017）收報21.35元，跌1.16%。新地（0016）收報111.9元，升0.81%。

餐飲股方面，大快活（0052）收報12.24元，無升跌。大家樂（0341）收報12.06元，跌1.79%。

叙福樓（1978）收報1.26元，跌1.56%。

房地產信託方面，置富（0778）收報6.69元，跌0.59%。領展（0823）收報53.2元，升0.85%。冠君（2778）收報3.46元，跌1.98%。

旅遊相關方面，大酒店（0045）收報8.36元，升2.33%。香格里拉（0069）收報7.59元，跌1.43%。東瀛遊（6882）收報0.86元，升1.18%。縱橫遊（8069）收報0.15元，升4.9%。

評級機構：騰訊（0700）ESG「不符合」聯合國原則類別，基金沽貨。收報356元，跌1.6%。

華興資本（1911）董事會主席包凡失聯前，正計劃轉移資產至新加坡。收報7.56元，升5.59%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報140.5元，升1.74%。IMAX（1970）收報8.99元，跌2.49%。玖龍紙業（2689）收報6.78元，升0.44%。新世界百貨中國（0825）收報0.89元，升2.3%。數碼通（0315）收報5.19元，跌0.95%。黛麗斯（0333）收報0.41元，跌2.38%。

新意網（1686）中期盈利增6％賺4.1億元，不派息。收報4.66元，跌3.52%。

匯盈（0821）折讓4%配股集資4800萬。收報0.158元，升26.4%。

JobsDB與國泰（0293）合作推「里賞筍工企劃」，更新CV及申請工作即可賺里數。收報7.62元，跌0.26%。

長江製衣（0294）伙無錫國企探討合營公司資產證券化。收報1.6元，跌5.33%。

伯明翰體育（2309）：英格蘭足球聯賽指附屬公司未符英格蘭足球聯賽規例。收報1.17元，跌2.5%。

大生地產（0089）：推餐飲及酒店優惠賀上市50周年。收報4.05元，無升跌。

騰訊（0700）據報已向Meta提議成為Meta，Quest，2，VR眼鏡在華獨家代理銷售商。收報356元，跌1.6%。

太地（1972）設「綠色廚房」計劃力推可持續發展，77間商戶獲認證。收報20.75元，跌0.24%。

匯控（0005）：內房情况今年1月明顯改善，惟外圍經濟轉弱影響撥備。匯控：今年每股股息料有0.5美元，與疫前相近。創52周高，見60.85元，收報60.65元，升5.3%。

金蝶國際（0268）發盈警，料全年虧損擴大至3.63億至4.23億人幣。收報15.3元，跌0.91%。

豐盛生活服務（0331）：擬物色購併機會，手持現金連額度足夠購併派息。創52周高，見6.15元，收報6.1元，升0.99%。

五菱汽車（0305）發盈喜，料去年度轉虧為盈。收報0.96元，升5.49%。

信置（0083）中期基礎溢利跌36%，中期息15仙。收報10.2元，跌1.35%。

破頂股表現

破頂股包括，凌雄科技（2436）創上市新高，見14.9元，收報14.36元，升1.99%；高視醫療（2407）創上市新高，見55.65元，收報54.85元，跌1.35%；3D Medicines（1244）創上市新高，見84.25元，收報77.2元，升0.52%；國藥控股（1099）創52周高，見22.2元，收報21.85元，升1.63%；匯控（0005）創52周高，見60.85元，收報60.65元，升5.3%；中海油（0883）創52周高，見11.74元，收報11.52元，跌0.86%；豐盛生活服務（0331）創52周高，見6.15元，收報6.1元，升0.99%；協合新能源（0182）創52周高，見0.81元，收報0.8元，無升跌；海信家電（0921）創52周高，見12.48元，收報12.3元，升4.95%；綠景中國（0095）創52周高，見1.65元，收報1.59元，升12.77%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括大唐集團（2117）低見0.485元，收報0.485元，跌17.8%；恒盛地產（0845）低見0.068元，收報0.069元，跌8%；子不語（2420）低見4.79元，收報4.8元，無升跌。

4隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；麗新製衣（0191）低見1.46元，收報1.5元，升0.67%；中國互聯網投資（0810）低見0.93元，收報0.97元，跌1.02%；泰和小貸（1915）低見0.7元，收報0.7元，跌2.78%。

異動股

上升異動股，包括，協同通信（1613）收報0.7元，升27.27%；匯盈（0821）收報0.158元，升26.4%；香港航天科技（1725）收報12.78元，升25.79%；美圖公司（1357）收報2.87元，升16.67%；映客（3700）收報1.34元，升13.56%；綠景中國（0095）創52周高，見1.65元，收報1.59元，升12.77%；都市麗人（2298）收報0.405元，升12.5%；比高（8220）收報0.235元，升10.85%；金輪天地（1232）收報0.133元，升10.83%；蒙古能源（0276）收報1.05元，升10.53%。

下跌異動股，包括，大唐集團（2117）創上市新低，見0.485元，收報0.485元，跌17.8%；中達（0139）收報0.09元，跌14.29%；佳兆業資本（0936）收報0.41元，跌12.77%；南方通信（1617）收報0.104元，跌11.86%；新世紀醫療（1518）收報0.53元，跌11.67%；潤歌互動（2422）收報1.42元，跌10.69%；諾輝健康（6606）收報29.5元，跌9.79%；德商產投服務（2270）收報1.13元，跌9.6%；祥生控股（2599）收報0.405元，跌8.99%；汽車之家（2518）收報61.3元，跌8.44%；寶力科技（0164）收報0.09元，跌8.16%。

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