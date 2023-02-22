moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

中化化肥首席財務官辭任 王凌接任

中化化肥（0297）宣布，原任首席財務官高健已因工作變動而辭任，由王凌接任，即日生效。

據資料顯示，王凌現年48歲，1997年8月畢業於中國人民大學國際會計專業，獲管理學學士學位，並於2001年7月獲中國人民大學管理學碩士學位。王凌於2001年7月加入中國中化集團旗下中國對外經濟貿易信托投資，曾任財務部、投資銀行部、信托業務部職員。2003年11月至2021年8月，王凌曾擔任中國中化集團會計管理部稅務會計部部門經理、會計管理部總經理助理、財務部稅務與産權部總經理等職務。2021年8月至2023年1月，王凌擔任中國中化控股財務部稅務管理部總經理。2023年1月起，王凌擔任先正達集團中國作物營養業務單元首席財務官。

集團表示，王凌從事財務領域工作二十餘年，擁有豐富的金融、財務、稅務及産權管理經驗，其學識和經驗能够幫助董事會更加有效地做出决策。

中化化肥跌2%，收報0.98元。

其他報道

金沙旗下威尼斯人據報首設海外客專用場

內地據報要求國企棄用「Big Four」審計 免數據泄漏

AlipayHK李詠詩：派消費券多維度助商戶加速復蘇激活本港經濟

豐田接受工會加薪訴求 加幅20年來最大

內地據報擬要求境內上市公司強制披露ESG信息

新創建收購蘇州工業園區一物流物業90%股權 估值5.7億元人民幣

預算案下調從價印花稅稅階 有利首置者 個別地產股走高 新地現揚2.3%

習近平：增加基礎研究財政投入 提升國產化替代水平 解決重大基礎研究問題

財政預算案︱陳茂波：預計22/23年度財字1398億元

半日沽空金額109億 恒生中國企業沽空金額最多 A50沽空急增

恒指半日升5點 匯控再破位升4.9% 財政預算案 周大福九龍倉置業上升

財政預算案︱陳茂波：樓市辣招將維持不變 降從價印花稅稅階

【有片：埋身擊】黃金白銀或下試更低水平

中匯首季收入升19% 毛利升20%

財政預算案︱籌備成立北部都會區統籌辦事處

財政預算案︱賣地計劃共12幅住宅用地 全年潛在土地供應可建約2.05萬伙

財政預算案︱注資5億元助發展創意產業 支持港電視台伙內地團隊製作綜藝節目

財政預算案︱金管局與泰央行合作 研港人以「轉數快」在當地付款

財政預算案︱機場島擬建新航空商業園 研珠海建立航空產業工業園

財政預算案︱計劃發行不少於500億元銀債券150億元綠債