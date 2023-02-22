中化化肥（0297）宣布，原任首席財務官高健已因工作變動而辭任，由王凌接任，即日生效。
據資料顯示，王凌現年48歲，1997年8月畢業於中國人民大學國際會計專業，獲管理學學士學位，並於2001年7月獲中國人民大學管理學碩士學位。王凌於2001年7月加入中國中化集團旗下中國對外經濟貿易信托投資，曾任財務部、投資銀行部、信托業務部職員。2003年11月至2021年8月，王凌曾擔任中國中化集團會計管理部稅務會計部部門經理、會計管理部總經理助理、財務部稅務與産權部總經理等職務。2021年8月至2023年1月，王凌擔任中國中化控股財務部稅務管理部總經理。2023年1月起，王凌擔任先正達集團中國作物營養業務單元首席財務官。
集團表示，王凌從事財務領域工作二十餘年，擁有豐富的金融、財務、稅務及産權管理經驗，其學識和經驗能够幫助董事會更加有效地做出决策。
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