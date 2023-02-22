此外，將數碼方案整合於電訊基建設施上亦非常重要。該集團表示，自高威電信加入HGC環電集團後，過去兩年已完成多個大型項目，亦致力將數據化應用普及至中小企，讓他們掌握數據轉型帶來的優勢。其近年亦於東南亞大力投資，其中於新加坡已取得固定基地運營商牌照 (FBO)，首要目的是要加強香港作為區內電訊及數據化樞紐的地位，以及為作為國家其中一個進出口作出貢獻。

財政預算案上有關無線電頻譜使用費的稅務扣除，郭詠邦指，如果政府對固網電訊網絡營辦商的頻譜使用費及牌照有相應支援，HGC環電承諾會將所節省開支投放於電訊基建設施上，推動香港電訊業發展。

其他報道

全日沽空金額187億元 比率升至16% 恒生中國企業沽空金額最多

中化化肥首席財務官辭任 王凌接任

比爾蓋茨：AI或讓科技業迎來一次劇烈洗牌 有機會威脅Google市佔率

恒指收市跌105點 港股連跌兩日見1個月低 匯控恒生周大福逆市升

金沙旗下威尼斯人據報首設海外客專用場

內地據報要求國企棄用「Big Four」審計 免數據泄漏

AlipayHK李詠詩：派消費券多維度助商戶加速復蘇激活本港經濟

豐田接受工會加薪訴求 加幅20年來最大

內地據報擬要求境內上市公司強制披露ESG信息

新創建收購蘇州工業園區一物流物業90%股權 估值5.7億元人民幣

預算案下調從價印花稅稅階 有利首置者 個別地產股走高 新地現揚2.3%

習近平：增加基礎研究財政投入 提升國產化替代水平 解決重大基礎研究問題

財政預算案︱陳茂波：預計22/23年度財字1398億元

半日沽空金額109億 恒生中國企業沽空金額最多 A50沽空急增

恒指半日升5點 匯控再破位升4.9% 財政預算案 周大福九龍倉置業上升

財政預算案︱陳茂波：樓市辣招將維持不變 降從價印花稅稅階

【有片：埋身擊】黃金白銀或下試更低水平

中匯首季收入升19% 毛利升20%

財政預算案︱籌備成立北部都會區統籌辦事處

財政預算案︱賣地計劃共12幅住宅用地 全年潛在土地供應可建約2.05萬伙