HGC環電表示，目前在外地工作的集團行政總裁郭詠邦非常關注是次財政預算案，對香港未來發展感到樂觀及充滿信心。財政預算案上提出電訊基建設施是香港經濟發展的重要基石，HGC環電表示同意，並將繼續加強本地的電訊基建投資，配合政府的發展項目，包括北部都會區、新發展區及偏遠鄉村地區等。該集團亦冀政府支援固網頻譜及牌照費。
此外，將數碼方案整合於電訊基建設施上亦非常重要。該集團表示，自高威電信加入HGC環電集團後，過去兩年已完成多個大型項目，亦致力將數據化應用普及至中小企，讓他們掌握數據轉型帶來的優勢。其近年亦於東南亞大力投資，其中於新加坡已取得固定基地運營商牌照 (FBO)，首要目的是要加強香港作為區內電訊及數據化樞紐的地位，以及為作為國家其中一個進出口作出貢獻。
財政預算案上有關無線電頻譜使用費的稅務扣除，郭詠邦指，如果政府對固網電訊網絡營辦商的頻譜使用費及牌照有相應支援，HGC環電承諾會將所節省開支投放於電訊基建設施上，推動香港電訊業發展。
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