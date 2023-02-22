集團指，出售所得款項淨額約1.44億元，擬用於償還集團之貸款以持續減省財務費用，進而提升集團的盈利能力。

公司指，京津物流園已於2022年3月完成發展，公司正在通過處置重資產進行重組，並正在向冷鏈行業服務供應商轉型。此外，公司打算將其資源集中在多數控制實體上，故認為現時為將減少對京津物流園的投資的適當時機，而建議出售事項將使公司能夠集中資源發展其新核心業務。

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