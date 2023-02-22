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百度上季調整後利潤升32%至54億人幣 績前升1.7%

百度集團（9888）今天收市後公布，截至2022年12月底止3個月，收入錄得330.77億元（人民幣，下同）勝預期，表現按年持平；調整後股東應佔淨利潤錄得53.71億元，也勝市場預期的47.37億元，表現按年增長32%。累計全年，百度收入錄得1236.75億元，調整後股東應佔淨利潤錄得206.8億元，按年增加一成。百度績前收報140.5元，升1.7%。

同時，集團公布推出總值50億美元（約390億港元）的股票回購計劃，有效期持續至2025年12月31日。

 

相關新聞：百度宣布回購最多50億美元股份

百度創辦人、董事長兼首席執行官李彥宏表示：「憑藉在AI（人工智能）領域的長期投入，百度將抓住即將到來的AI拐點，為我們的整個業務組合——從移動生態到智能雲、自動駕駛、智能硬件等——開拓全新的機遇。」

在集團內部信中，李彥宏亦重點介紹將於下月推出的生成式AI產品文心一言（ERNIE Bot），宣布計劃將多項主流業務與文心一言整合。他指出：「中國AI市場即將迎來爆發性的需求增長，其商業價值的釋放將是前所未有的、指數級的。」

據百度指出，百度計劃將多項主流業務與文心一言整合，包括搜索、智能雲、Apollo自動駕駛、小度智能設備等。此外，百度將開放文心一言大模型，支持更多企業構建自己的模型和應用，賦能交通、能源、製造等實體經濟領域，實現生產效率的大幅提升。

至於集團另一發展重點的自動駕駛業務「蘿蔔快跑」，百度表示，上季蘿蔔快跑訂單量達到56.1萬，按年增長162%。截至2023年1月底，蘿蔔快跑累計訂單量超過200萬單。

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