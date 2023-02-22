期內EBITDA按年跌1.4%至12.79億元。流動服務月費計劃期末 ARPU 上升 6%至223元。

展望前景，數碼通表示，流動通訊業的競爭仍然激烈，並持續承受價格壓力。此外，頻譜成本仍是本公司（及其他香港

營運商）的主要開支。利好消息方面，香港和中國內地先後通關，不但顯著振興經濟，也帶動本公司的漫遊收入。在

疫情前漫遊收入一直是公司的主要收入來源。於本報告期內，開關的影響輕微，但漫遊收入於今年 1 月已錄得快速增長，僅於 1 月份已反彈至疫情前近 70%的水平，並繼續呈現強勁增長。此外，公司預計會有更多客戶轉用 5G 服務， 而 5G家居寬頻服務亦會錄得理想增長。

數碼通績前收報5.19元，全日跌1%。

其他報道

偉易達發盈警 料全年純利最多跌兩成

北京建設掛牌售京津物流園 料錄收益1248萬元

新世界百貨中國中期盈轉虧1.66億

HGC環電回應財政預算案 冀政府支援固網頻譜及牌照費

全日沽空金額187億元 比率升至16% 恒生中國企業沽空金額最多

中化化肥首席財務官辭任 王凌接任

比爾蓋茨：AI或讓科技業迎來一次劇烈洗牌 有機會威脅Google市佔率

恒指收市跌105點 港股連跌兩日見1個月低 匯控恒生周大福逆市升

金沙旗下威尼斯人據報首設海外客專用場

內地據報要求國企棄用「Big Four」審計 免數據泄漏

AlipayHK李詠詩：派消費券多維度助商戶加速復蘇激活本港經濟