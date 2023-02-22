數碼通（0315）公布中期業績，純利按年升2%至2.56億元，主要受惠的核心本地服務業務和漫遊業務收入回復增長。期內服務收入按年升4%至23.33億元，主要受5G上客增長帶動及適度恢復漫遊業務收入。此外，手機及配件銷售額則按年跌5%至7300萬元，主要是由於市場對 5G旗艦手機較為疲弱的需求。數碼通中期每股股息派14.5仙，按年持平。數碼通表示，擬繼續維持全年派息率達75%。
期內EBITDA按年跌1.4%至12.79億元。流動服務月費計劃期末 ARPU 上升 6%至223元。
展望前景，數碼通表示，流動通訊業的競爭仍然激烈，並持續承受價格壓力。此外，頻譜成本仍是本公司（及其他香港
營運商）的主要開支。利好消息方面，香港和中國內地先後通關，不但顯著振興經濟，也帶動本公司的漫遊收入。在
疫情前漫遊收入一直是公司的主要收入來源。於本報告期內，開關的影響輕微，但漫遊收入於今年 1 月已錄得快速增長，僅於 1 月份已反彈至疫情前近 70%的水平，並繼續呈現強勁增長。此外，公司預計會有更多客戶轉用 5G 服務， 而 5G家居寬頻服務亦會錄得理想增長。
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