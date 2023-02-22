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玖紙受到疲弱市場影響 中期由盈轉虧13.89億不派息

玖龍紙業（2689）公布2022年12月底止中期業績，期內雖然受惠於內地銷售增加，致銷量增加2.4%，達到860萬噸，但是受到平均售價下跌影響，收入按年減少9.5%至311.98億元（人民幣、下同），並且由盈轉虧，股東應佔虧損13.89億元。集團建議不派中期息。

該集團指出，期內受到地緣政治紛爭持續，導致能源、化工等成本大幅上漲，加上人民幣走弱及加息等不利因素，對其利潤表現帶來極大負面影響。疲弱的市場卻迫使他們多番停產去庫存，以及降價促銷，疊加煤炭等成本高企，因此出現虧損。受到產品售價大幅下跌拖累，毛利率由去年同期的13.6%，減少至期內的約2.2%水平。

不過，期內多個項目如期投產，纖維原料總設計年產能達255萬噸；造紙總設計年產能為1877萬噸；下游包裝廠總設計年產能超過24億平方米。他們正在推進合共222萬噸之木漿年產能、60萬噸之再生漿年產能及206萬噸之木纖維年產能擴建工程。若完成該等項目，其纖維原料總設計年產能將達到743萬噸。造紙擴產項目方面，預計投產後，將多增625萬噸產能，屆時其造紙總設計年產能將超過2502萬噸。

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