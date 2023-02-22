moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港銀行學會：研專業資格課程配合銀行業跨境金融科技人才發展

財政司司長陳茂波於今天發表《2023至24年度財政預算案》，當中提出不少措施推動本港經濟全速復蘇及金融人才發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位。香港銀行學會（學會）將全力支持相關舉措。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，非常歡迎有關推動綠色金融應用與創新的措施，正如財政司司長指出，此舉讓綠色項目在傳統融資渠道以外，透過金融創新靈活地獲取資金。在綠色認證及國際標準銜接、人才培訓，以及加強與大灣區其他城市及國際市場的交流和合作等方面，學會期望可了解更多詳情，進一步擴闊培訓範疇，以支持香港銀行業積極把握國家雙碳戰略下的機遇，進一步發揮國際金融中心的優勢。

她又指，金融科技亦是本地銀行業界近年的發展重點之一，從業人員技能有需要進一步提升，相關元素早已納入學會的培訓課程。學會亦已計劃落實包括跨境專業資格互認協議等工作，並積極研究如何透過「銀行專業資歷架構」（Enhanced Competency Framework，ECF）及「銀行專業會士」（Certified Banker）的專業資格課程，配合銀行業在跨境金融科技人才發展及技能培訓方面的工作。

其他報道

百度宣布回購最多50億美元股份

百度上季調整後利潤升32%至54億人幣 績前升1.7%

偉易達發盈警 料全年純利最多跌兩成

北京建設掛牌售京津物流園 料錄收益1248萬元

新世界百貨中國中期盈轉虧1.66億

HGC環電回應財政預算案 冀政府支援固網頻譜及牌照費

全日沽空金額187億元 比率升至16% 恒生中國企業沽空金額最多

中化化肥首席財務官辭任 王凌接任

比爾蓋茨：AI或讓科技業迎來一次劇烈洗牌 有機會威脅Google市佔率

恒指收市跌105點 港股連跌兩日見1個月低 匯控恒生周大福逆市升

金沙旗下威尼斯人據報首設海外客專用場

內地據報要求國企棄用「Big Four」審計 免數據泄漏

AlipayHK李詠詩：派消費券多維度助商戶加速復蘇激活本港經濟

豐田接受工會加薪訴求 加幅20年來最大

內地據報擬要求境內上市公司強制披露ESG信息

新創建收購蘇州工業園區一物流物業90%股權 估值5.7億元人民幣

預算案下調從價印花稅稅階 有利首置者 個別地產股走高 新地現揚2.3%

習近平：增加基礎研究財政投入 提升國產化替代水平 解決重大基礎研究問題

財政預算案︱陳茂波：預計22/23年度財字1398億元

半日沽空金額109億 恒生中國企業沽空金額最多 A50沽空急增

恒指半日升5點 匯控再破位升4.9% 財政預算案 周大福九龍倉置業上升

財政預算案︱陳茂波：樓市辣招將維持不變 降從價印花稅稅階