香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，非常歡迎有關推動綠色金融應用與創新的措施，正如財政司司長指出，此舉讓綠色項目在傳統融資渠道以外，透過金融創新靈活地獲取資金。在綠色認證及國際標準銜接、人才培訓，以及加強與大灣區其他城市及國際市場的交流和合作等方面，學會期望可了解更多詳情，進一步擴闊培訓範疇，以支持香港銀行業積極把握國家雙碳戰略下的機遇，進一步發揮國際金融中心的優勢。

她又指，金融科技亦是本地銀行業界近年的發展重點之一，從業人員技能有需要進一步提升，相關元素早已納入學會的培訓課程。學會亦已計劃落實包括跨境專業資格互認協議等工作，並積極研究如何透過「銀行專業資歷架構」（Enhanced Competency Framework，ECF）及「銀行專業會士」（Certified Banker）的專業資格課程，配合銀行業在跨境金融科技人才發展及技能培訓方面的工作。

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