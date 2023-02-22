數碼通副主席兼執行董事馮玉麟表示，期內漫遊復恢至2019年疫情前五成，去年12月為55%，1月時升至68%，在過去兩星期復恢至疫情前70%，漫遊業務正呈可觀上升趨勢，雖然以航班進出香港復蘇至30%至40%，但過去3年疫情，港人被壓抑的旅遊需求爆發，再加上商務旅遊客戶亦有持續上升趨勢。馮玉麟表示，難預計漫遊的復蘇速度，但對市場呈現正面樂觀。
服務產品方面，被問及會否加價，馮玉麟表示，市場確實出現價格競爭，數碼通未來會更專注控制經營成本及提升服務質素，定價因應市場情況而定，因此現時難言會否加價。他又表示，過去電費水平及人力成本持續上升，但公司仍能透過多項控本措施抵銷部分成本升幅，發射站成本和勞工成本將長遠減少，勞工數字不會返回至疫情前水平，短期內店鋪租金下跌亦有助公司控本。展望未來，公司在審慎控制資本支出的同時，依然會繼續投資，保持業務質素，推動業務增長。
就財政預算案提出今年再派消費券，執行董事劉若虹表示，消費券有助推動公司硬件銷售額。預算案又提出頻譜扣稅優惠政策，馮玉麟表示，歡迎有關政策，認為建網投資成本巨大，集團支付頻譜費已高於純利，直指頻譜費在內地、日本是接近不需付費。他認為，「頻譜費亦是營運成本，過去不能扣稅很奇怪」，感謝今次財政預算案提出扣稅政策，有留意到業內訴求，下一次競投頻譜已需等到2026年，與目前相距仍有一段距離，集團將研究更多政策細節。
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