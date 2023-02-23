蘋果公司採取的是一種被稱為硅光子學的晶片技術以及吸收光譜測量程序。該系統使用激光將特定波長的光照射到皮下某一塊組織液被葡萄糖滲透的區域。然後，這束光以指示葡萄糖濃度的方式被反射回傳感器。最終通過某種算法確定一個人體內的血糖水平。

報道引述消息指，蘋果的這個系統已經開發了超過12年，現在被認為處於概念驗證階段。據悉蘋果認為這項技術是可行的，但需要縮小到更實際的規模。如果功能得到進一步完善，蘋果最終目標是將血糖監測系統添加到Apple Watch，從而使該設備成為全球數以百萬計糖尿病患者必不可少的產品。

蘋果發言人不予置評。

大約十分之一美國人患有糖尿病，相關市場價值數百億美元，患者通常需要通過刺穿皮膚採血才能測量血糖。即使Dexcom Inc.和雅培研制出一種內置的小型傳感器，利用敷貼貼在皮膚上時向皮下植入探頭，再用掃描器接收讀數，但仍需14天更換一次。

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