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新世界發展中期核心少賺14%息0.46元 稱無計劃供股

新世界發展（0017）公布截至2022年12月底的中期業績，核心純利按年跌14%至33.6億元（港元，下同），純利按年跌15%至12.09億元，每股基本盈利0.48元，中期股息0.46元，按年跌17.86%。

計及永續債的中期淨負債率約80%，較上財年底的74%上升。雖然市場憂慮公司會步領展（0823）後塵供股，不過公司公司表明，可動用資金合共約920億港元，包括現金及銀行結餘約570億港元及可動用的銀行貸款約350億港元，財務穩健，可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。

集團中期綜合收入按年升13%至401.93億元，上半年香港物業發展收入55.42億元，分部業績為9.09億元﹔香港物業投資收入為14.92億元及分部業績為10.95億元。在港土儲方面，應佔總樓面面積約881萬平方呎之土地儲備可作即時發展，其中物業發展應佔總樓面面積約 404 萬平方呎，於新界持有合共約 1,639 萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積，其中約 90%位於「北部都會區」範圍。

內地方面，集團內地物業發展收入包括合作發展項目為57.36億元分部業績為26.95億元﹔內地物業投資收入達到8.964億元。

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