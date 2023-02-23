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香港電訊全年多賺2％ 收入持平末期股息派43.15仙

香港電訊（6823）公布去年度業績，全年總收益（未計流動通訊產品銷售）按年升2%至305.01億元，若計及流動通訊產品銷售的總收益按年持平至341.25億元，反映服務收益增長則被較疲弱的流動通訊產品銷售所抵消。全年純利按年升2%至49.01億元，每股基本盈利64.71仙，EBITDA按年升3%至130.64億元。香港電訊每股末期股息派43.15仙，全年共派74.51仙。

各業務表現方面，電訊服務收入按年升2%至239.72億元，流動通訊收入按年跌2%至115.66億元。香港電訊表示，年內漫遊及IDD業務依然疲弱，但隨著旅遊恢復，相關業務於去年第四季度初見復蘇跡象。漫遊收益於去年第三季度和第四季度內升41%，帶動漫遊及IDD全年的收益錄得6%的增長。

5G客戶人數突破100萬，至106.1萬名，佔後付客戶人數32%。後付客戶的ARPU上升至188元。公司表示，雖然漫遊服務收益過去3年受疫情影響，但隨著旅遊重啟，刺激2022年第四季漫遊及IDD業務收益按季升41%，帶動全年收益增長6%。公司預期，漫遊收益於2023年將大幅反彈至疫情前六至七成的水平。

下半年重點營業項目方面，電話線路按年跌4%至234.3萬條，寬頻線路總數按年升0.2%至164萬條。流動通訊用戶按年升0.4%至478.7萬名，The Club會員按年升5%至370.7萬名，拍住賞使用中賬戶數按年升7%至363.4萬戶。

收費電視方面，安裝收費電視用戶增加2%至接近140萬戶。Now TV獨家播放FIFA世界盃卡塔爾2022，帶動下半年廣告收益較上半年增52%。

展望未來，香港電訊表示，儘管中美緊張關係及聯邦儲備局鷹派言論持續，集團預計今年能夠實現增長。

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