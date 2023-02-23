moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

阿里巴巴上季多賺69%勝預期 盤前抽升4%

阿里巴巴（9988）今天收市後公布，截至去年12月底止3個月，集團收入錄得2477.56億元（人民幣，下同），稍勝市場預期的2458.75億元，按年增加2%。經調整淨利潤錄得499.32億元，勝市場預期的444.37億元，按年升12%。股東應佔淨利潤錄得468.15億元，勝市場預期的340.23億元，按年升69%。阿里績前收報95.15元，升2.4%。阿里美股（美：BABA）盤前升逾半成。

期內，阿里的降本增效策略持續體現效果，多個業務的虧損收窄。受惠於淘特，盒馬和淘菜菜虧損收窄，集團中國商業分部經調整EBITA按年升1%至586.27億元。阿里表示，淘特通過優化用戶獲取的投入，促使其虧損同比大幅收窄；盒馬通過提高毛利率和履約效率，致使其虧損同比大幅收窄；淘菜菜在提高整體運營效率的推動下，令其虧損同比大幅收窄。

國際商業分部方面，經調整EBITA錄得7.63億元虧損，較2021年同期的虧損29.17億元大幅收窄，主要由於Trendyol和Lazada的虧損收窄。Trendyol的虧損收窄主要是由於收入增長和提高運營效率所致。而Lazada通過提供更多增值服務來持續提高變現率和提高運營效率，致使其虧損持續收窄。 

截至去年底，集團的現金及現金等價物、短期投資和其他理財投資金額為5,392.16億元。自由現金流（一項非公認會計準則財務流動性指標）為815.14億元，相較2021年同期的710.22億元增加15%。

阿里董事會主席兼首席執行官張勇表示，儘管需求減弱，以及供應鏈和物流受到新冠疫情措施變化的一定影響，集團仍取得穩健的季度業績。展望未來，阿里預期消費者信心和經濟活動將持續恢復，並繼續在競爭環境中專注為客戶帶來增長，並為股東創造可持續的長期價值。

阿里首席財務官徐宏表示，截至2022年12月31日止3個月，阿里已經回購約33億美元（約257.4億港元）或4540萬股阿里美國存託憑證（ADR）。集團於去年11月公布季績時，宣布將股份回購計劃再加碼150億美元至400億美元，有效期延長至2025財年底，即2025年3月底前。

其他報道

歐冠昇：研惡劣天氣運作安排 不希望國際市場開放下投資者無法進入

香港電訊許漢卿：5G客戶滲透率達32％  料漫遊業務恢復七成

銀娛2022年度由盈轉虧  股東應佔虧損逾34.33億不派息

新世界鄭志剛：擁920億可動用現金 無意向股東或市場「伸手」

本港1月通脹2.4% 多過預期 見5個月高 連升第3月

網易去年多賺兩成息5.4美仙 第四季收入升4%

台積電美國工廠項目據報引發員工憂慮

太平洋航運全年少賺16% 息17仙及特別息9仙 認為前景向好

香港電訊全年多賺2％ 收入持平末期股息派43.15仙

雲音樂去年經調整淨虧損大幅收窄至1.15億人幣 績前升2.2%

新地中期基礎溢利按年跌36%至近95億  派息1.26元

新世界發展中期核心少賺14%息0.46元 稱無計劃供股

全日沽空金額138億 比率降至13.5% 創科沽空金額增1.3倍 盈富沽空金額最多

新創建中期少賺27% 中期股息0.3元

恒指收市跌72點 科指升1.1% 250天線得而復失 北水流入增13%

人行擬再擴在港見證開設內地銀行戶口驗點範圍

殼牌中國與阿里雲達成戰略合作

國泰重塑貨運品牌業務   改名及推貨運升級方案

羅兵咸永道：去年中國併購交易總額跌2成 料今年交易量持平

人行等五部門：允許證券業金融機構在香港開展直接融資

蘋果據報已取得台積電3納米全部產能

滬指連跌兩個交易日 創板指一枝獨秀