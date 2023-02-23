阿里巴巴（9988）今天收市後公布，截至去年12月底止3個月，集團收入錄得2477.56億元（人民幣，下同），稍勝市場預期的2458.75億元，按年增加2%。經調整淨利潤錄得499.32億元，勝市場預期的444.37億元，按年升12%。股東應佔淨利潤錄得468.15億元，勝市場預期的340.23億元，按年升69%。阿里績前收報95.15元，升2.4%。阿里美股（美：BABA）盤前升逾半成。
期內，阿里的降本增效策略持續體現效果，多個業務的虧損收窄。受惠於淘特，盒馬和淘菜菜虧損收窄，集團中國商業分部經調整EBITA按年升1%至586.27億元。阿里表示，淘特通過優化用戶獲取的投入，促使其虧損同比大幅收窄；盒馬通過提高毛利率和履約效率，致使其虧損同比大幅收窄；淘菜菜在提高整體運營效率的推動下，令其虧損同比大幅收窄。
國際商業分部方面，經調整EBITA錄得7.63億元虧損，較2021年同期的虧損29.17億元大幅收窄，主要由於Trendyol和Lazada的虧損收窄。Trendyol的虧損收窄主要是由於收入增長和提高運營效率所致。而Lazada通過提供更多增值服務來持續提高變現率和提高運營效率，致使其虧損持續收窄。
截至去年底，集團的現金及現金等價物、短期投資和其他理財投資金額為5,392.16億元。自由現金流（一項非公認會計準則財務流動性指標）為815.14億元，相較2021年同期的710.22億元增加15%。
阿里董事會主席兼首席執行官張勇表示，儘管需求減弱，以及供應鏈和物流受到新冠疫情措施變化的一定影響，集團仍取得穩健的季度業績。展望未來，阿里預期消費者信心和經濟活動將持續恢復，並繼續在競爭環境中專注為客戶帶來增長，並為股東創造可持續的長期價值。
阿里首席財務官徐宏表示，截至2022年12月31日止3個月，阿里已經回購約33億美元（約257.4億港元）或4540萬股阿里美國存託憑證（ADR）。集團於去年11月公布季績時，宣布將股份回購計劃再加碼150億美元至400億美元，有效期延長至2025財年底，即2025年3月底前。
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