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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 港元貶值見一周最弱

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升2.03點子至2.92327%，是1月27日後最高，當日報2.9397%。

港元現報7.8477元貶值8點子，曾貶值最多10點子，報7.8479元，是2月17日7.8495元後最弱。今早亦曾升值最多9點子，報7.846元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升9.01點子至2.39262%；1星期HIBOR升0.63點子至2.5606%；2星期HIBOR升1.52點子至2.68441%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.91點子至3.75726%；6個月期HIBOR升4.13點子至4.18774%；12個月期HIBOR升0.81點子至4.7581%。

美元指數現報104.565貶值0.033點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報4.60429%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.681%，連續2日收窄，利差是2023年1月27日後最高，當日差距為-1.63%

對上一次連續2日收窄，是2023年2月16日，當日利差報-2.4162%。

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