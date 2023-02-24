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電盈全年少賺85%至1.58億元 派末期息28.48仙

電訊盈科（0008）公布截至去年底全年業績，期內純利按年大跌85%至1.58億元，其中來自持續經營業務的虧損為6.76億元，而來自已停止經營業務的溢利為8.34億元。集團期內綜合收益按年升2%至360.65億元，綜合EBITDA按年升6%至123.88億元，綜合EBITDA邊際利潤為34%。集團擬派末期每股28.48仙，按年增2.85%，合共全年派息38.04仙。

電盈表示，香港電訊（6823）收益按年升%至341.25億元；受惠於旗艦業務Viu的收益按年上升45%，帶動OTT業務收益36升%至20.12億元；受惠於藝人管理及音樂出版收益帶動，免費電視及相關業務收益升14%至9.1億元。

集團又指，期內OTT業務首次錄得EBITDA正數，達1.78億元；免費電視及相關業務EBITDA按年升3%至9700萬元；另受惠於成本效益提升，香港電訊EBITDA按年升3%至130.64億元。

免費電視及相關業務方面，電盈指去年全年廣告收益維持穩定，共錄得6.16億元。電訊盈科媒體集團旗下專注內容創作及藝人管理業務的團隊，旨在打造一個涵蓋電視、電影、音樂岀版及活動的多面向娛樂業務，免費電視及相關業務將繼續製作優質的劇集及非劇集節目、提供有效的數碼廣告方案、藝人品牌代言及國際合作機會，以維持增長勢頭。

展望未來，集團指雖然中美關係持續緊張，美聯儲鷹派取態，但隨著旅遊重啟，商業活動迅速恢復，今年伊始前景向好，集團有優勢把握Web3.0、數碼經濟、智慧城市、大灣區以及環境、社會及管治等新機遇。

集團今日績前收報3.9元，升0.26%。

 

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