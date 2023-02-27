moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌66點 5日累跌943點 北水流入減26% 連續第5日流入 海底撈升13%

美國上周公布的通脹數字超過預期，市場預期息口將加至6.5%，美股上周五下跌，亞洲時段，美期反覆向上，恒指則反覆向下，失250天線。外匯市場亦反覆，美匯指數曾高見105.359，是1月6日105.631後最強，目前又轉弱至105.186；離岸人民幣貶值至6.9897元，是2022年12月29日6.9984元後最弱，目前又轉強至6.9786。

恒指午後變動不大，維持今早高低位，今早低開189點，高位升76點，低位跌205點，全日高低波幅282點。

恒指收市跌66點或0.33%，報19943點，大市成交金額1124億元，較上日減少3.35%，是上周四1026.62億元成交後最少；國指跌33點或0.5%，報6670點。恒生科技指數收報3989點，跌0.52%。

藍籌股成交金額171.1億元，佔大市成交15.22%；科指成份股成交金額320.14億元，佔大市成交28.48%；國指成份股成交金額442.93億元，佔大市成交39.4%。

平保（2318）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。李寧（2331）、海底撈（6862）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，64隻下跌，0隻無升跌。海底撈（6862）升13.71%，收報21.9元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌3.41%，收報215.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報54.2元，升2.55%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報23.25元，跌7%。

恒指失守250天線(19976.44點)。科指10天線(4196.39點)下試250天線(4183.68點)、20天線(4362.72點)下試50天線(4362.71點)；科指下試100天線(3908.01點)。

北水南下合計淨流入60.49億元，較上日減少26.54%，連續第5日流入，累計流入163.17億元，對上一次連續5日淨流入是2022年12月29日。南水北上合計淨流出19.19億元人民幣，較上日減少62.35%，連續第4日流出，累計流出139億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.03%，低見19804.56點，是1月3日19303.73點後最低。今日收市報19943.51點，是2022年12月30日後收市新低，當日報19781.41點。連跌5日，累計跌943.45點，對上一次連跌5日是2022年11月22日。

科指曾跌最多1.58%，低見3947.39點，是2022年12月20日3945.61點後最低。今日收市報3989.83點，是2022年12月2日後收市新低，當日報3878.81點。連跌2日，累計跌159.29點，對上一次連跌2日是2月22日。

國指曾跌最多1.12%，低見6628.69點，是1月3日6536.3點後最低。今日收市報6670.22點，是2022年12月23日後收市新低，當日報6642.9點。連跌2日，累計跌189.73點，對上一次連跌2日是2月22日。

午後消息股表現

陳唱國際（0693）委任主席千金為非執董。收報1.7元，無升跌。

時代集團（1023）半年多賺15倍，中期息倍增至4仙。收報0.98元，升1.03%。

中電（0002）去年盈利大跌89%至9.2億，第四期中期息維持1.21元。收報4.67元，跌0.64%。

網傳保利置業（0119）賣樓勁取消3%房價優惠，公司︰假文件。收報1.9元，跌1.04%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）據報去年投資次數按年大減近八成。收報4.67元，跌0.64%。

MI能源（1555）：核數師稱附屬公司為主席提供不合規擔保，主席已調任非執董。收報0.058元，跌6.45%。

金茂服務（0816）料去年多賺最多九成。收報4.34元，跌5.45%。

比亞迪（1211）據報將推新品牌越野車。收報215.4元，跌3.41%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，理想汽車（2015）收報94.85元，升2.1%。信義玻璃（0868）收報15.32元，跌0.39%。信義光能（0968）收報9.23元，跌1.81%。信義能源（3868）收報2.67元，跌2.2%。世界華文媒體（0685）收報0.235元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.117元，無升跌。

匯控（0005）據報擬削倫敦總部辦事室一半面積。收報4.67元，跌0.64%。

華興資本（1911）︰包凡正配合中國有關機關調查，公司業務及運營維持正常。收報7.25元，升2.11%。

巨濤（3303）發盈警 ，料去年轉蝕最多2.5億元人幣。收報0.43元，無升跌。

中國環境資源（1130）去年虧損收窄至1600多萬元。收報0.038元，無升跌。

任志剛和唐家成加入港交所（0388）董事會。許正宇：惡劣天氣開股市，需與國際接軌。許正宇﹕下月推新上市安排，未盈利科企可來港上市。收報4.67元，跌0.64%。

堡獅龍（0592）建議2股供1股籌近5億元。收報0.39元，跌17.02%。

海底撈（6862）料去年轉賺最少13億人幣。收報21.9元，升13.71%。

譚仔國際（2217）：對蔡天鳳命案深表難過，惟無關集團不便評論。收報2.24元，跌1.75%。

冠君（2778）料2023財年利息支出續升，花園道三號續租受壓。收報3.46元，跌1.42%。

恒指季檢出爐，成分股不變，恒生中國指數加入小鵬汽車（9868）成為新成份股，並將中國飛鶴（6186）剔出。恒生科技指數則加入微博（9898），剔出明源雲（0909）

小鵬汽車收報34.85元，升0.29%。中國飛鶴（6186）收報6.45元，升0.47%。微博（9898）收報161.8元，升0.94%。明源雲（0909）收報5.48元，跌1.62%。

新冠疫情及中印手機出貨量跌夾擊，富智康（2038）料去年轉蝕7300萬美元。收報0.86元，跌2.27%。

碧桂園（2007）據報計劃再次買地。收報4.67元，跌0.64%。

彩星玩具（0869）發盈警，去年稅前溢利料跌53%。收報0.56元，跌1.75%。

電盈（0008）全年少賺85%至1.58億元，派末期息28.48仙。收報3.88元，跌0.51%。

傳遞娛樂（1326）中期盈轉虧蝕1690萬元，不派息。收報0.066元，無升跌。

稻草熊娛樂（2125）發盈警，純利料跌逾67%。收報0.98元，跌2.97%。

寶勝（3813）發盈警，料全年少賺75%。收報0.82元，跌2.38%。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見34.5元，收報32元，升0.79%；特海國際（9658）創上市新高，見20.7元，收報19.18元，跌1.54%；豐盛生活服務（0331）創52周高，見6.32元，收報6.12元，跌2.39%；綠景中國（0095）創52周高，見1.7元，收報1.66元，升5.73%；香港教育國際（1082）創52周高，見2.09元，收報1.78元，跌2.73%；新興印刷（1975）創52周高，見0.93元，收報0.93元，升3.33%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括遠大住工（2163）低見5.02元，收報5.7元，升8.37%；金禧國際（0091）低見0.032元，收報0.033元，跌5.71%；淮北綠金（2450）低見0.77元，收報0.83元，升6.41%。

10隻股份創52周低，其中十隻包括，看通集團（1059）低見0.29元，收報0.315元，升3.28%；九龍倉集團（0004）低見17.3元，收報17.4元，跌0.8%；TOM集團（2383）低見0.56元，收報0.58元，跌1.69%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.57元，無升跌；電訊數碼（6033）低見1.75元，收報1.98元，跌5.26%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；東建國際（0329）低見0.82元，收報0.88元，跌10.2%；力高集團（1622）低見1.29元，收報1.31元，升1.55%；中國互聯網投資（0810）低見0.82元，收報0.84元，跌5.62%；泰和小貸（1915）低見0.62元，收報0.62元，跌3.13%。

異動股

上升異動股，包括，盈滙企業（2195）收報0.124元，升100%；超媒體（0072）收報1.47元，升42.72%；創業集團（2221）收報0.345元，升27.78%；陸慶（8052）收報0.019元，升18.75%；WAC（8619）收報0.033元，升13.79%；海底撈（6862）收報21.9元，升13.71%；霸王（1338）收報0.056元，升12%；叮噹健康（9886）收報8.66元，升11.74%。

下跌異動股，包括，博駿教育（1758）收報0.29元，跌32.56%；大豐港（8310）收報0.086元，跌21.82%；潤歌互動（2422）收報1.12元，跌19.42%；蘇新服務（2152）收報6.5元，跌19.35%；加幂科技（8198）收報0.47元，跌17.54%；堡獅龍（0592）收報0.39元，跌17.02%；匯聚科技（1729）收報1.57元，跌14.21%；閩港控股（0181）收報0.125元，跌13.79%；開源控股（1215）收報0.019元，跌13.64%；遠大中國（2789）收報0.033元，跌13.16%；中電華大科技（0085）收報1.46元，跌13.1%。

 

其他報道

中電藍凌志：料澳洲市場下半年發展仍面對挑戰

高銀九龍灣宏泰道項目權益 疑轉售爪哇集團

Mox推新服務 數分鐘完成新客開戶和貸款審批

調查：今年網絡安全人員將最不受裁員潮影響

商辦類項目保交樓研討會在京舉行 萬科旭輝融創等高層出席

陳唱國際委任主席千金為非執董

【有片：埋身擊】國指不宜心急買入

時代集團半年多賺15倍 中期息倍增至4仙

中電去年盈利大跌89%至9.2億 第四期中期息維持1.21元

網傳保利置業賣樓勁取消3%房價優惠 公司︰假文件

恒指半日跌149點 科指跌1.1% 北水第5日流入 海底撈升13%