恒指午後變動不大，維持今早高低位，今早低開189點，高位升76點，低位跌205點，全日高低波幅282點。

恒指收市跌66點或0.33%，報19943點，大市成交金額1124億元，較上日減少3.35%，是上周四1026.62億元成交後最少；國指跌33點或0.5%，報6670點。恒生科技指數收報3989點，跌0.52%。

藍籌股成交金額171.1億元，佔大市成交15.22%；科指成份股成交金額320.14億元，佔大市成交28.48%；國指成份股成交金額442.93億元，佔大市成交39.4%。

平保（2318）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。李寧（2331）、海底撈（6862）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，64隻下跌，0隻無升跌。海底撈（6862）升13.71%，收報21.9元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌3.41%，收報215.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報54.2元，升2.55%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報23.25元，跌7%。

恒指失守250天線(19976.44點)。科指10天線(4196.39點)下試250天線(4183.68點)、20天線(4362.72點)下試50天線(4362.71點)；科指下試100天線(3908.01點)。

北水南下合計淨流入60.49億元，較上日減少26.54%，連續第5日流入，累計流入163.17億元，對上一次連續5日淨流入是2022年12月29日。南水北上合計淨流出19.19億元人民幣，較上日減少62.35%，連續第4日流出，累計流出139億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.03%，低見19804.56點，是1月3日19303.73點後最低。今日收市報19943.51點，是2022年12月30日後收市新低，當日報19781.41點。連跌5日，累計跌943.45點，對上一次連跌5日是2022年11月22日。

科指曾跌最多1.58%，低見3947.39點，是2022年12月20日3945.61點後最低。今日收市報3989.83點，是2022年12月2日後收市新低，當日報3878.81點。連跌2日，累計跌159.29點，對上一次連跌2日是2月22日。

國指曾跌最多1.12%，低見6628.69點，是1月3日6536.3點後最低。今日收市報6670.22點，是2022年12月23日後收市新低，當日報6642.9點。連跌2日，累計跌189.73點，對上一次連跌2日是2月22日。

午後消息股表現

陳唱國際（0693）委任主席千金為非執董。收報1.7元，無升跌。

時代集團（1023）半年多賺15倍，中期息倍增至4仙。收報0.98元，升1.03%。

中電（0002）去年盈利大跌89%至9.2億，第四期中期息維持1.21元。收報4.67元，跌0.64%。

網傳保利置業（0119）賣樓勁取消3%房價優惠，公司︰假文件。收報1.9元，跌1.04%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）據報去年投資次數按年大減近八成。收報4.67元，跌0.64%。

MI能源（1555）：核數師稱附屬公司為主席提供不合規擔保，主席已調任非執董。收報0.058元，跌6.45%。

金茂服務（0816）料去年多賺最多九成。收報4.34元，跌5.45%。

比亞迪（1211）據報將推新品牌越野車。收報215.4元，跌3.41%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，理想汽車（2015）收報94.85元，升2.1%。信義玻璃（0868）收報15.32元，跌0.39%。信義光能（0968）收報9.23元，跌1.81%。信義能源（3868）收報2.67元，跌2.2%。世界華文媒體（0685）收報0.235元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.117元，無升跌。

匯控（0005）據報擬削倫敦總部辦事室一半面積。收報4.67元，跌0.64%。

華興資本（1911）︰包凡正配合中國有關機關調查，公司業務及運營維持正常。收報7.25元，升2.11%。

巨濤（3303）發盈警 ，料去年轉蝕最多2.5億元人幣。收報0.43元，無升跌。

中國環境資源（1130）去年虧損收窄至1600多萬元。收報0.038元，無升跌。

任志剛和唐家成加入港交所（0388）董事會。許正宇：惡劣天氣開股市，需與國際接軌。許正宇﹕下月推新上市安排，未盈利科企可來港上市。收報4.67元，跌0.64%。

堡獅龍（0592）建議2股供1股籌近5億元。收報0.39元，跌17.02%。

海底撈（6862）料去年轉賺最少13億人幣。收報21.9元，升13.71%。

譚仔國際（2217）：對蔡天鳳命案深表難過，惟無關集團不便評論。收報2.24元，跌1.75%。

冠君（2778）料2023財年利息支出續升，花園道三號續租受壓。收報3.46元，跌1.42%。

恒指季檢出爐，成分股不變，恒生中國指數加入小鵬汽車（9868）成為新成份股，並將中國飛鶴（6186）剔出。恒生科技指數則加入微博（9898），剔出明源雲（0909）。

小鵬汽車收報34.85元，升0.29%。中國飛鶴（6186）收報6.45元，升0.47%。微博（9898）收報161.8元，升0.94%。明源雲（0909）收報5.48元，跌1.62%。

新冠疫情及中印手機出貨量跌夾擊，富智康（2038）料去年轉蝕7300萬美元。收報0.86元，跌2.27%。

碧桂園（2007）據報計劃再次買地。收報4.67元，跌0.64%。

彩星玩具（0869）發盈警，去年稅前溢利料跌53%。收報0.56元，跌1.75%。

電盈（0008）全年少賺85%至1.58億元，派末期息28.48仙。收報3.88元，跌0.51%。

傳遞娛樂（1326）中期盈轉虧蝕1690萬元，不派息。收報0.066元，無升跌。

稻草熊娛樂（2125）發盈警，純利料跌逾67%。收報0.98元，跌2.97%。

寶勝（3813）發盈警，料全年少賺75%。收報0.82元，跌2.38%。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見34.5元，收報32元，升0.79%；特海國際（9658）創上市新高，見20.7元，收報19.18元，跌1.54%；豐盛生活服務（0331）創52周高，見6.32元，收報6.12元，跌2.39%；綠景中國（0095）創52周高，見1.7元，收報1.66元，升5.73%；香港教育國際（1082）創52周高，見2.09元，收報1.78元，跌2.73%；新興印刷（1975）創52周高，見0.93元，收報0.93元，升3.33%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括遠大住工（2163）低見5.02元，收報5.7元，升8.37%；金禧國際（0091）低見0.032元，收報0.033元，跌5.71%；淮北綠金（2450）低見0.77元，收報0.83元，升6.41%。

10隻股份創52周低，其中十隻包括，看通集團（1059）低見0.29元，收報0.315元，升3.28%；九龍倉集團（0004）低見17.3元，收報17.4元，跌0.8%；TOM集團（2383）低見0.56元，收報0.58元，跌1.69%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.57元，無升跌；電訊數碼（6033）低見1.75元，收報1.98元，跌5.26%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；東建國際（0329）低見0.82元，收報0.88元，跌10.2%；力高集團（1622）低見1.29元，收報1.31元，升1.55%；中國互聯網投資（0810）低見0.82元，收報0.84元，跌5.62%；泰和小貸（1915）低見0.62元，收報0.62元，跌3.13%。

異動股

上升異動股，包括，盈滙企業（2195）收報0.124元，升100%；超媒體（0072）收報1.47元，升42.72%；創業集團（2221）收報0.345元，升27.78%；陸慶（8052）收報0.019元，升18.75%；WAC（8619）收報0.033元，升13.79%；海底撈（6862）收報21.9元，升13.71%；霸王（1338）收報0.056元，升12%；叮噹健康（9886）收報8.66元，升11.74%。

下跌異動股，包括，博駿教育（1758）收報0.29元，跌32.56%；大豐港（8310）收報0.086元，跌21.82%；潤歌互動（2422）收報1.12元，跌19.42%；蘇新服務（2152）收報6.5元，跌19.35%；加幂科技（8198）收報0.47元，跌17.54%；堡獅龍（0592）收報0.39元，跌17.02%；匯聚科技（1729）收報1.57元，跌14.21%；閩港控股（0181）收報0.125元，跌13.79%；開源控股（1215）收報0.019元，跌13.64%；遠大中國（2789）收報0.033元，跌13.16%；中電華大科技（0085）收報1.46元，跌13.1%。

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