個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.16%，折合報349.97元；阿里巴巴（9988）跌2.1%，折合報87.52元；美團（3690）跌0.224%，折合報135.88元；匯控（0005）升0.92%，折合報59.59元；建行（0939）跌0.28%，折合報4.84元。

道期現升0.112%；標期現升0.12%；納期現升0.13%。日股現升0.49%，韓股現升0.72%，澳股現升0.5%。

VIX指數隔晚跌3.32%或0.72點，報20.95點。

紐油現升0.11%或0.08美元，報75.77美元；布油現跌0.85%或0.7美元，報82.45美元；金價現升0.03%或0.66美元，報1817.8美元；LME 銅期貨隔晚升0.98%或85.5美元，報8802美元。美國10年期債息現升0.14%或0.0058厘，報3.9199厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，ASMPT（0522）、和黃醫藥（0013）、名創優品（9896）、伯明翰體育（2309）、光大水務（1857）等。

吳文新轉讓柬埔寨中場賭枱予世紀娛樂（0959），抵銷結欠款5800萬。

理想汽車（2015）去年虧損收窄至6.84億人幣。

華置（0127）料去年扭虧賺最多近13億。

信義能源（3868）：擬拓內地融資渠道控成本。

世華（0685）第三季少賺50%，對第四季謹慎樂觀。

內地研究加強短視頻管理，防範未成年人沈迷。留意快手（1024）等科技股。

中國稀土（0769）盈警，料去年轉蝕逾3億元。

易鑫（2858）經調整利潤按年增1.5倍，首派末期加特別息共3.25港仙。

標普：阿里（9988）有能力承受電商競爭，給予A+評級及穩定展望。

南粵控股（1058）發盈警，料去年最多蝕4700萬元。

蔣東強：料中電（0002）今年在港售電量微升。

其他報道

英國和歐盟就北愛爾蘭貿易安排達成協議

美數據強韌 美股升幅收窄 道指升72點

北水增持長汽 減持建行