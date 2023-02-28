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恒指高開76點重上250天線 科指升0.29% 10天線跌穿250天線

恒指今早高開76點或0.39%，報20020點，大市成交金額17億元；國指今早高開18點或0.28%，報6688點。恒生科技指數開市報4001點，升0.29%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、京東（9618）、招商銀行（3968）拖累大市。

藍籌47隻升，15隻下跌，14隻無升跌。百度 （9888）升2.24%，報137元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌2.3%，報42.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，7隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報137元，升2.24%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報158.8元，跌2.22%。

恒指重上250天線(19962.44點)。科指10天線(4163.49點)跌穿250天線(4178.78點)、20天線(4335.67點)跌穿50天線(4358.88點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）開市報67.5元，無升跌。和黃醫藥（0013）無成交，報25.25元。名創優品（9896）開市報33.1元，升3.44%。伯明翰體育（2309）無成交，報1.19元。光大水務（1857）無成交，報1.4元。

吳文新轉讓柬埔寨中場賭枱予世紀娛樂（0959），抵銷結欠款5800萬。無成交，報0.265元。

理想汽車（2015）去年虧損收窄至6.84億人幣。開市報92.8元，跌2.16%。

華置（0127）料去年扭虧賺最多近13億。無成交，報2.3元。

信義能源（3868）：擬拓內地融資渠道控成本。開市報2.65元，跌0.75%。

世華（0685）第三季少賺50%，對第四季謹慎樂觀。無成交，報0.235元。

內地研究加強短視頻管理，防範未成年人沈迷。快手（1024）開市報53.3元，跌1.66%。

中國稀土（0769）盈警，料去年轉蝕逾3億元。開市報0.53元，跌1.85%。

易鑫（2858）經調整利潤按年增1.5倍，首派末期加特別息共3.25港仙。開市報1.22元，升7.96%。

標普：阿里（9988）有能力承受電商競爭，給予A+評級及穩定展望。開市報88.25元，跌1.29%。

南粵控股（1058）發盈警，料去年最多蝕4700萬元。無成交，報0.64元。

蔣東強：料中電（0002）今年在港售電量微升。開市報55.7元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，渣打（2888）創52周高，見73.5元，開市報73.5元，升1.38%；綠景中國（0095）創52周高，見1.78元，開市報1.78元，升7.23%。

破底股方面

1隻股份創52周低，包括豐城控股（2295）低見1.11元，開市報1.11元，跌9.76%。

異動股

上升異動股，包括，宇華教育（6169）開市報1.53元，升37.84%；世紀集團（2113）開市報0.166元，升14.48%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.22元，升8.91%；易鑫集團（2858）開市報1.22元，升7.96%；綠景中國（0095）創52周高，見1.78元，開市報1.78元，升7.23%；普甜食品（1699）開市報0.049元，升6.52%；招金礦業（1818）開市報8.61元，升5%；超媒體（0072）開市報1.54元，升4.76%；雲頂新耀（1952）開市報17.68元，升4%；深藍科技（1950）開市報0.167元，升3.73%。

下跌異動股，包括，豐城控股（2295）見52周低1.11元，開市報1.11元，跌9.76%；寶寶樹集團（1761）開市報0.32元，跌4.48%；華科資本（1140）開市報0.345元，跌4.17%；兗煤澳洲（3668）開市報31.1元，跌3.57%；招商銀行（3968）開市報42.45元，跌2.3%；嗶哩嗶哩（9626）開市報158.8元，跌2.22%；理想汽車（2015）開市報92.8元，跌2.16%。

 

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