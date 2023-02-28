彭博社引述消息報道，恒大（3333）尚未與主要債權人就境外債務重組方案達成協議，而該方案對避免被法院可能下發清盤令至關重要。恒大將於3月20日在港面臨清盤呈請聆訊。恒大此前表示，希望到3月初就美元債重組條款獲得主要債權人支持。
報道引述消息指，恒大與特設債券持有人小組的主要爭議包括恒大及其兩家香港上市子公司的股權價值。債券持有人要求恒大在恒大汽車（0708）和恒大物業（6666）的所有持股，而恒大提出的要低於這一要求。
恒大就會談情況未予置評。美元債持有人特設小組的顧問Moelis & Co.和Kirkland & Ellis LLP不予置評。
據早前報道，恒大與特設小組另一主要分歧是恒大債務的結構優先級順序。影響到不同債權人的資產權利，某些境內債權人的要求尤為受到爭議。他們補充道，債券持有人還要求恒大解決公司治理問題。
報道引述消息指，特設債券持有人小組不再要求恒大董事局主席許家印個人向公司至少出資20億美元，不再以此作為接受公司債務重組方案的條件，但補充道投資者還是尋求許家印拿出一些資金。
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