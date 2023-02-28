光大水務（1857）在2022年度，面對營運成本上升，令到毛利率降至38%，按年減少3個百分點。集團執行董事兼首席財務官羅俊嶺表示，這與增值稅相關會計安排、電價上升及藥劑成本增加有關。不過，董事長胡延國表示，集團已採取措施控制電價等成本，另會繼續考慮物色併購機會。
羅俊嶺稱，去年營運成本上升，是因應新頒布的增值稅免稅政策有關。集團出於長期考慮，其中45個項目選擇免稅，但是適用優惠的當年，須一次過將以前年度已抵扣的增值稅轉出，變為當年營運成本，這個因素佔比超過六成。期內電價上升，年內加權平均電價成本上漲7%，連同大宗商品漲價影響，致營運所需化學品漲價等因素，亦佔比兩成。其他因素，則與隨著新項目投入，帶來新增成本有關。胡延國補充，集團已經採取很多措施去控制成本，例如在電價方面，他們已經在6家水廠，採用光伏發電，這比併網電價成本為低。
根據光大的財務展示材料所示，負債比率由2018年度，逐年拾級上升至2022年度的61.1%。羅俊嶺指出，負債比率按年只升1個百分點，仍然低於行業水平，他們的目標是將負債比率，維持在65%左右。另胡延國進一步指，隨著疫情後，經營情況改觀，集團在拓展項目會有很多機遇，亦會留意那些股權清晰、經營合理及有價值重塑的潛力之項目，感到興趣，目標範圍仍與有助碳中和的水廠、光伏項目等有關。
其他報道
積金局去年第4季以永久離港為由提取強積金7000宗 按年減兩成
恒指收市跌157點 6日累跌1101點 見兩個月收市新低 北水轉流出