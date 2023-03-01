恒指今早高開64點或0.33%，報19849點，大市成交金額58億元；國指今早高開13點或0.21%，報6594點。恒生科技指數開市報3939點，升0.36%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。美團（3690）、藥明生物（2269）、中海油（0883）拖累大市。
藍籌32隻升，24隻下跌，20隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.98%，報14.52元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.28%，報54元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，5隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報35.5元，升3.35%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報27.5元，跌0.9%。
恒指續低於250天線(19946.27點)。科指續高於100天線(3917.88點)。
碧桂園（2007）：楊國強因年齡原因辭任主席、執董 楊惠妍接任。開市報2.39元，跌0.42%。
ASMPT（0522）全年少賺17%，第四季跌70%，料行業下半年復蘇。開市報68.4元，升2.24%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百威（1876）開市報23.7元，升0.85%。創科實業（0669）開市報78.3元，升0.32%。理文化工（0746）無成交，報6.1元。理文造紙（2314）開市報3.4元，升0.29%。蔚來集團（9866）開市報72元，升0.28%。塗鴉智能（2391）無成交，報19.4元。微博（9898）無成交，報167元。
國美（0493）澄清旗下公司被凍結為非重要附屬。開市報0.157元，跌0.63%。
京信通信（2342）盈喜料去年扭虧賺至少1.8億元。開市報1.41元，升1.44%。
港鐵（0066）落實參與東涌延線鐵路加物業發展。開市報39.45元，跌0.25%。
和電（0215）盈轉虧末期息維持5.21仙考慮今年中派特別息。開市報1.27元，跌5.22%。
中華燃氣（8246）料去年虧損減至370萬。無成交，報0.184元。
和黃醫藥（0013）去年虧損增85%。開市報26.4元，升2.13%。
萬卓祺調任銀娛（0027）獨立董事。開市報52.35元，升0.29%。
光大水務（1857）擬物色併購機會。無成交，報1.4元。
名創優品（9896）半年多賺逾1.2倍不派中期息。創上市新高，見35.35元，開市報35.35元，升4.74%。
深控（0604）發盈喜去年轉賺逾14億恒大減值大減。開市報1.45元，升1.4%。
百度（9888）蘿卜快跑百輛車隊落地武漢訂單量突破200萬。開市報135元，升0.15%。
破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見35.35元，開市報35.35元，升4.74%；非凡中國（8032）創52周高，見1.64元，開市報1.64元，升0.61%。
異動股
上升異動股，包括，力高生活（2370）開市報2.22元，升9.9%；名創優品（9896）創上市新高，見35.35元，開市報35.35元，升4.74%；創新奇智（2121）開市報15.98元，升4.58%；光啟科學（0439）開市報0.172元，升4.24%；海昌海洋公園（2255）開市報1.99元，升4.19%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.249元，升4.18%；中集車輛（1839）開市報5.5元，升3.77%；高鑫零售（6808）開市報2.95元，升3.51%；小鵬（9868）開市報35.5元，升3.35%。
下跌異動股，包括，世紀睿科（1450）開市報1.92元，跌5.42%；微創醫療（0853）開市報21元，跌5.41%；和記電訊香港（0215）開市報1.27元，跌5.22%；晶苑國際（2232）開市報2.1元，跌4.11%；開拓藥業（9939）無成交，報0.8元；中國飛鶴（6186）開市報6.06元，跌3.5%；廣南（1203）開市報0.63元，跌3.08%；中國科培（1890）開市報2.88元，跌2.7%。
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