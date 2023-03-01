國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，2月份，穩經濟政策措施效應進一步顯現，疊加疫情影響消退等有利因素，企業復工復產、復商復市加快，經濟景氣水平繼續回升。製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數，均連續兩個月位於擴張區間。

趙慶河解讀指，2月份，製造業PMI升至52.6%，各分類指數均高於上月，調查的21個行業中有18個位於擴張區間，比上月增加7個，製造業景氣面繼續擴大。2月份，非製造業商務活動指數為56.3%，比上月上升1.9個百分點，連續兩個月位於景氣區間，非製造業恢復發展態勢向好。2月份，綜合PMI產出指數為56.4%，比上月上升3.5個百分點，升至較高景氣區間，表明企業生產經營擴張步伐加快。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為56.7%和56.3%。

趙慶河解讀指，2月份，企業生產經營景氣狀況持續改善，採購經理指數繼續回升。同時看到，調查中反映訂單不足的製造業和服務業企業佔比較上月雖回落，但仍超過50.0%，表明市場需求不足問題仍較突出，我國經濟恢復基礎尚需鞏固，採購經理指數後續走勢有待進一步觀察。

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