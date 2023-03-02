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恒指低開229點 下試10天線 科指跌1.9% 跌穿10天線、250天線

恒指今早低開229點或1.12%，報20390點，大市成交金額24億元；國指今早低開81點或1.18%，報6833點。恒生科技指數開市報4102點，跌1.99%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、中行（3988）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，59隻下跌，12隻無升跌。創科實業（0669）升1.68%，報81.6元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌3.65%，報58.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報16.4元，無升跌；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報70.2元，跌11.92%。

恒指下試10天線(20366.07點)。科指跌穿10天線(4119.04點)、250天線(4170.15點)。

百威亞太（1876）業績遜預期，內地渠道關閉銷量僅增0.7%，業務恢復情況保持樂觀。開市報24.5元，跌2.58%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）開市報155.1元，跌6.57%。中國鐵塔（0788）開市報0.89元，無升跌。置富（0778）開市報6.82元，無升跌。捷榮國際（2119）無成交，報0.91元。

萬科（2202）折讓6.12%配股，籌39億，承諾資金將不會用於境內新增住宅開發項目。開市報13.5元，跌2.88%。

Ken Sir獲100名股東授權向匯控（0005）提決議案，匯控要求需以較高門檻形式提出。開市報58.05元，跌3.65%。

新世界發展（0017）旗下的K11 MUSEA表示，解口罩令首日，K11 MUSEA銷售人流倍升。開市報21.85元，跌0.91%。

聯控（3396）發盈警，料去年純利至少瀉八成。開市報8.88元，跌1%。

蔚來（9866）上季經調整淨虧損擴大至51億元，毛利率跌至3.9％。開市報70.2元，跌11.92%。

快手（1024）申請成為人民幣計價雙幣股。開市報54.5元，跌2.77%。

爪哇（0251）向主席為首公司的九龍灣地盤提供項目管理服務，涉值7800萬。無成交，報2.31元。

微博（9898）上季非公認會計準則淨利潤跌9%，全年跌25%。開市報157元，跌8.24%。

ASMPT（0522）：各地自建半導體廠，利設備行業發展。開市報74元，升1.44%。

eprint集團（1884）旗下e-banner宣布，客戶服務中心3月引入AWS Connect，雲端客戶查詢技術。無成交，報0.61元。

創科（0669）全年少賺2%，派未期息0.9元，毛利率續增0.54個百分點。開市報81.6元，升1.68%。

電視廣播（0511）宣布，與淘寶合作舉行電商直播。無成交，報3.8元。

勝獅貨櫃（0716）發盈警，全年少賺最多76%。開市報0.67元，跌1.47%。

吉利（0175）：極氪2月交付按年增87%，按月增75%。開市報10.5元，跌1.13%。

理想汽車（2015）上月交付16.6萬輛，增98%。開市報97元，跌3.19%。

破頂股表現

破頂股包括，加科思（1167）創52周高，見9.29元，開市報9.29元，升1.2%；中車（1766）創52周高，見3.72元，開市報3.72元，升0.27%。

異動股

上升異動股，包括，力高生活（2370）開市報2.19元，升8.96%；新高教（2001）開市報3.3元，升5.43%；縱橫遊（8069）開市報0.16元，升4.58%；香港航天科技（1725）開市報13.56元，升3.99%；檳傑科達（1665）開市報0.83元，升2.47%；百富環球（0327）開市報7.15元，升2.44%；創新奇智（2121）開市報16.18元，升2.41%；聯易融（9959）開市報4.05元，升2.27%；中鋁國際（2068）開市報1.94元，升2.11%；創科實業（0669）開市報81.6元，升1.68%；百濟神州（6160）開市報145.8元，升1.67%。

下跌異動股，包括，蔚來集團（9866）開市報70.2元，跌11.92%；微博（9898）開市報157元，跌8.24%；嗶哩嗶哩（9626）開市報155.1元，跌6.57%；小鵬（9868）開市報35.6元，跌5.44%；新特能源（1799）開市報16.88元，跌5.38%；希慎（0014）開市報24.15元，跌5.11%。

 

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