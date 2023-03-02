報道引述消息指，沙特阿美將持有少數股權，而雷諾和吉利的持股將保持一致，最快本周公布不具約束力協議。

報道指，交易有助沙特阿美參與行業轉型，雖然全電動汽車的銷量正在起飛，但內燃機和插電式混合動力汽車的需求在未來幾年仍將大行其道，尤其是在發展中國家。這家石油巨頭已經在努力開發可以減少汽車排放和提高燃油效率的技術。

雷諾和吉利的合資企業目前還沒有正式名稱，將擁有 17 家工廠和 19,000 名員工，在歐洲、中國和南美設有研究中心，並且在開發支出和固定資產方面具有顯著的協同效應，雷諾去年告訴投資者 . 該合資企業還將開發清潔燃料技術，這就是雷諾一直在尋找一家能源公司作為合作夥伴的原因。

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