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恒指半日跌83點 科指跌1% 10天線爭持 蔚來跌11%創上市新低

美股因加息憂慮而下跌，據報內地因經濟反彈超預期而不急於推出強刺激措施，港股回吐，A股個別發展。恒指今早低開229點，低位跌298點，其後反覆收窄跌幅，高位跌71點，半日高低波幅227點。

恒指半日跌83點或0.4%，報20536點，大市成交金額619億元；國指跌17點或0.26%，報6896點。恒生科技指數收報4141點，跌1.06%。

藍籌股成交金額262.21億元，佔大市成交42.36%；科指成份股成交金額147.67億元，佔大市成交23.85%；國指成份股成交金額214.35億元，佔大市成交34.62%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌41隻升，33隻下跌，2隻無升跌。信義玻璃（0868）升4.39%，收報15.68元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.13%，收報39.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報298.4元，升2.26%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見69.1元，收報70.3元，跌11.79%。

恒指10天線(20380.72點)爭持，20天線(20808.24點)跌穿50天線(20871.46點)，續高於250天線(19939.88點)。科指10天線(4122.96點)爭持，受制於250天線(4170.31點)。

北水南下合計淨流入23.51億元，較上日減少30.76%，連續第2日流入，累計流入57.46億元。南水北上合計淨流入2.09億元人民幣，較上日減少97.02%，連續第2日流入，累計流入72.19億元。

特專科企上市門檻或降至估值60億。港交所（0388）收報337.2元，升1.93%。

Tesla稱下一代永磁電機將完全不使用稀土。中國稀土（0769）收報0.5元，跌1.96%。

華興資本（1911）包凡據報因公司前總裁叢林案件 遭反貪機構拘留。收報7.24元，跌1.23%。

百勝中國（9987）全年少賺55% 肯德基及必勝客同店銷售額降7%及6%。收報468.6元，跌2.13%。

百威亞太（1876）業績遜預期，內地渠道關閉銷量僅增0.7%，業務恢復情況保持樂觀。收報24.45元，跌2.78%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報153.8元，跌7.35%。中國鐵塔（0788）收報0.9元，升1.12%。置富（0778）收報6.85元，升0.44%。捷榮國際（2119）收報0.91元，無升跌。

萬科（2202）折讓6.12%配股，籌39億，承諾資金將不會用於境內新增住宅開發項目。收報13.38元，跌3.74%。

Ken Sir獲100名股東授權向匯控（0005）提決議案，匯控要求需以較高門檻形式提出。收報58.6元，跌2.74%。

新世界發展（0017）旗下的K11 MUSEA表示，解口罩令首日，K11 MUSEA銷售人流倍升。收報21.95元，跌0.45%。

聯控（3396）發盈警，料去年純利至少瀉八成。收報9.1元，升1.45%。

蔚來（9866）上季經調整淨虧損擴大至51億元，毛利率跌至3.9％。創上市新低，見69.1元，收報70.3元，跌11.79%。

快手（1024）申請成為人民幣計價雙幣股。收報55.2元，跌1.52%。

爪哇（0251）向主席為首公司的九龍灣地盤提供項目管理服務，涉值7800萬。收報2.31元，無升跌。

微博（9898）上季非公認會計準則淨利潤跌9%，全年跌25%。收報151.7元，跌11.34%。

ASMPT（0522）：各地自建半導體廠，利設備行業發展。收報75.05元，升2.88%。

eprint集團（1884）旗下e-banner宣布，客戶服務中心3月引入AWS Connect，雲端客戶查詢技術。收報0.61元，無升跌。

創科（0669）全年少賺2%，派未期息0.9元，毛利率續增0.54個百分點。收報81.3元，升1.31%。

電視廣播（0511）宣布，與淘寶合作舉行電商直播。收報3.87元，升1.84%。

勝獅貨櫃（0716）發盈警，全年少賺最多76%。收報0.67元，跌1.47%。

吉利（0175）：極氪2月交付按年增87%，按月增75%。收報10.48元，跌1.32%。

理想汽車（2015）上月交付16.6萬輛，增98%。收報99.05元，跌1.15%。

破頂股表現

破頂股包括，南航（1055）創52周高，見5.92元，收報5.92元，升3.32%；非凡中國（8032）創52周高，見1.64元，收報1.61元，升0.63%；思考樂教育（1769）創52周高，見2.63元，收報2.59元，升1.57%；網龍（0777）創52周高，見20.45元，收報19.9元，跌0.5%；加科思（1167）創52周高，見9.65元，收報9.38元，升2.18%；中國通號（3969）創52周高，見3元，收報2.99元，升0.67%；中國電信（0728）創52周高，見4.33元，收報4.17元，跌0.24%；中移動（0941）創52周高，見62.2元，收報61.85元，升2.06%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括蔚來（9866）低見69.1元，收報70.3元，跌11.79%；金禧國際（0091）低見0.029元，收報0.03元，跌9.09%；卡賓（2030）低見0.93元，收報0.95元，跌5.94%。

4隻股份創52周低，包括裕承科金（0279）低見0.103元，收報0.103元，跌1.9%；麗展（0488）低見1.51元，收報1.54元，跌0.65%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；星凱（1166）低見0.047元，收報0.047元，跌2.08%。

異動股

上升異動股，包括，中國育兒網絡（1736）收報0.075元，升31.58%；惠生工程（2236）收報0.495元，升22.22%；衍生集團（6893）創52周高，見0.48元，收報0.48元，升17.07%；順興（1637）收報0.33元，升15.79%；亞倫國際（0684）收報1.42元，升14.52%；創新奇智（2121）收報17.7元，升12.03%；大豐港（8310）收報0.109元，升11.22%；匯盈（0821）收報0.159元，升10.42%；興科蓉醫藥（6833）收報0.46元，升9.52%；企展控股（1808）收報1.56元，升9.09%；福晟（0627）收報0.015元，升7.14%。

下跌異動股，包括，南粵控股（1058）收報0.64元，跌14.67%；蔚來（9866）創上市新低，見69.1元，收報70.3元，跌11.79%；深藍科技（1950）收報0.128元，跌11.72%；微博（9898）收報151.7元，跌11.34%；世紀集團（2113）收報0.132元，跌10.81%；HMVOD（8103）收報0.75元，跌9.64%；精英匯（1775）收報0.38元，跌9.52%；希慎（0014）收報23.1元，跌9.23%；皇朝家居（1198）收報1.89元，跌9.13%。

 

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