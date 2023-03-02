是次戰略合作備忘錄，由華為香港企業業務部副部長鄧昭健與新世界發展科技及變革總監冼君行簽署。雙方將就地產行業數碼創新、輕資產轉型、智慧節能、低碳建築等範疇，探索PropTech 創新方案。根據備忘錄內容，華為將運用旗下的5G流動通訊技術、人工智能、雲端服務、虛擬實境等技術和基礎設施，探討如何應用於地產行業，為新世界打造覆蓋服務、管理及營運的一站式智慧平台；同時透過推動ICT（資訊及通訊科技），在潔淨能源、低碳工地、節能建築等方面應用，推動地產行業的可持續發展。

鄧昭健表示，華為持續關注PropTech永續發展，並已透過領先ICT創新技術，協助不少地產業界夥伴率先實現智能服務，推動地產行業數碼轉型。華為亦將透過是次合作，在新型基礎設施建設、人工智能及數碼平台、創新標準制定等層面深度合作，提升地產行業迎接ESG挑戰及機遇的信心，共同建設香港成為宜居宜業的智慧城市。

冼君行則指，新世界在PropTech發展一直擔任先行者角色，曾在全港首創一站式區塊鏈置業平台。今次與華為組成戰略合作伙伴，可結合雙方在行業的豐富資源及技術優勢，促進新一代ICT技術與地產行業深度融合，持續引領PropTech未來發展，協助香港以至粵港澳大灣區建設智慧城市。

雙方又指出，今次戰略合作將拓展至海外市場業務。華為將與更多伙伴攜手合作，推出更多綠色產品、設備、科技及方案，為智慧城市提供綠色原動力。

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