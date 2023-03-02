恒指今早低開229點後，曾進一步跌298點，早市曾收窄至跌71點，全日高低波幅227點。

恒指收市跌190點或0.92%，報20429點，大市成交金額1105億元，較上日減少28.2%，是2月23日1026.62億元成交後最少；國指跌57點或0.83%，報6857點。恒生科技指數收報4126點，跌1.42%。

藍籌股成交金額501.83億元，佔大市成交45.41%；科指成份股成交金額282.24億元，佔大市成交25.54%；國指成份股成交金額411.76億元，佔大市成交37.26%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、港交所（0388）貢獻恒指較多。

藍籌28隻升，47隻下跌，1隻無升跌。東方海外（0316）升6.68%，收報137.4元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌4.9%，收報27.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，23隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報296.8元，升1.71%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見68.7元，收報69.2元，跌13.17%。

恒指守住10天線(20370.01點)，同時20天線(20802.89點)則跌穿50天線(20869.32點)。科指守住10天線(4121.45點)，但失守250天線(4170.25點)。

北水南下合計淨流入73.11億元，較上日增加115.36%，淨流入金額是2月24日82.34億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入107.06億元。南水北上合計淨流入7.65億元人民幣，較上日減少89.08%，連續第2日流入，累計流入77.76億元。

匯、債表現

美國10年期債息曾升最多1.23%，高見4.0418厘，是2022年11月10日4.1154點後最高。現報4.0319厘，暫連升第3日，對上一次連升3日是2月16日。

美匯指數曾升最多0.29%，是2月28日後最大幅度，今曾高見104.783，是3月1日105.087後高。

離岸人民幣曾貶值最多0.67%，是2月24日後最大貶值幅度。今曾貶值至6.9247元，是3月1日6.9615元後最弱。現報6.9217元。

在岸人民幣曾貶值最多0.66%，是2月24日後最大貶值幅度。今曾貶值至6.9149元，是3月1日6.9347元後最弱。現報6.9128元。

港元偏弱方，今曾貶值至7.8497元，是3月1日7.8498元後最弱。現報7.8496元，無升跌。連續貶值3日，對上一次連續貶值3日是2月23日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.45%，是2月24日後最大跌幅，今曾低見20321.25點，是3月1日19849.97點後最低。今日收市報20429.46點，是2月28日後收市新低，當日報19785.94點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月19日。

科指曾跌最多2.1%，是2月24日後最大跌幅，今曾低見4097.52點，是3月1日3939.23點後最低。今日收市報4126.31點，是2月28日後收市新低，當日報3925.06點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月18日。

國指曾跌最多1.5%，是2月24日後最大跌幅，今曾低見6810.29點，是3月1日6594.88點後最低。今日收市報6857.2點，是2月28日後收市新低，當日報6581.47點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月19日。

午後消息股表現

百威亞太（1876）：2月啤酒銷量按年增兩成。百威亞太今早公布業績，遜預期，內地渠道關閉銷量僅增0.7%，業務恢復情況保持樂觀。收報24.65元，跌1.99%。

匯控（0005）小股東擬提股東會決議。平保（2318）：待動議公開後作研究。匯控收報58.25元，跌3.32%。平保（2318）收報56.9元，跌1.04%。

香港寬頻（1310）：I Squared稱或提收購，公司擬進一步討論，午後復牌。收報5.62元，升0.54%。

海港企業（0051）去年基礎蝕1.3億 上市52年來首度虧損。收報7.2元，無升跌。

吉利（0175）：與吉利控股、雷諾、沙特阿美訂立意向書。收報10.48元，跌1.32%。

中國鐵塔（0788）去年多賺兩成勝預期 末期息增派23%。收報0.9元，升1.12%。

今早及隔晚消息股表現

特專科企上市門檻或降至估值60億。港交所（0388）收報336.4元，升1.69%。

Tesla稱下一代永磁電機將完全不使用稀土。中國稀土（0769）收報0.5元，跌1.96%。

華興資本（1911）包凡據報因公司前總裁叢林案件 遭反貪機構拘留。收報7.29元，跌0.55%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報153.1元，跌7.77%。置富（0778）收報6.82元，無升跌。捷榮國際（2119）收報0.88元，跌3.3%。

萬科（2202）折讓6.12%配股，籌39億，承諾資金將不會用於境內新增住宅開發項目。收報13.22元，跌4.89%。

Ken Sir獲100名股東授權向匯控（0005）提決議案，匯控要求需以較高門檻形式提出。收報58.25元，跌3.32%。

新世界發展（0017）旗下的K11 MUSEA表示，解口罩令首日，K11 MUSEA銷售人流倍升。收報21.8元，跌1.13%。

聯控（3396）發盈警，料去年純利至少瀉八成。收報9元，升0.33%。

蔚來（9866）上季經調整淨虧損擴大至51億元，毛利率跌至3.9％。創上市新低，見68.7元，收報69.2元，跌13.17%。

快手（1024）申請成為人民幣計價雙幣股。收報55.6元，跌0.8%。

爪哇（0251）向主席為首公司的九龍灣地盤提供項目管理服務，涉值7800萬。收報2.32元，升0.43%。

微博（9898）上季非公認會計準則淨利潤跌9%，全年跌25%。收報151元，跌11.75%。

ASMPT（0522）：各地自建半導體廠，利設備行業發展。收報75.3元，升3.22%。

eprint集團（1884）旗下e-banner宣布，客戶服務中心3月引入AWS Connect，雲端客戶查詢技術。收報0.6元，跌1.64%。

創科（0669）全年少賺2%，派未期息0.9元，毛利率續增0.54個百分點。收報83.3元，升3.8%。

電視廣播（0511）宣布，與淘寶合作舉行電商直播。收報3.86元，升1.58%。

勝獅貨櫃（0716）發盈警，全年少賺最多76%。收報0.68元，無升跌。

吉利（0175）：極氪2月交付按年增87%，按月增75%。收報10.48元，跌1.32%。

理想汽車（2015）上月交付16.6萬輛，增98%。收報97.75元，跌2.45%。

破頂股表現

破頂股包括，南航（1055）創52周高，見5.95元，收報5.93元，升3.49%；非凡中國（8032）創52周高，見1.67元，收報1.67元，升4.38%；思考樂教育（1769）創52周高，見2.68元，收報2.61元，升2.35%；網龍（0777）創52周高，見20.45元，收報20.1元，升0.5%；加科思（1167）創52周高，見9.75元，收報9.55元，升4.03%；中國通號（3969）創52周高，見3元，收報3元，升1.01%；中國電信（0728）創52周高，見4.33元，收報4.23元，升1.2%；中移動（0941）創52周高，見62.2元，收報61元，升0.66%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括蔚來（9866）低見68.7元，收報69.2元，跌13.17%；金禧國際（0091）低見0.029元，收報0.03元，跌9.09%；卡賓（2030）低見0.93元，收報0.98元，跌2.97%；澳亞集團（2425）低見4元，收報4.23元，升0.95%。

8隻股份創52周低，包括裕承科金（0279）低見0.103元，收報0.103元，跌1.9%；麗展（0488）低見1.51元，收報1.51元，跌2.58%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；中譽集團（0985）低見1.75元，收報1.75元，跌1.69%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；華科資本（1140）低見0.33元，收報0.345元，升2.99%；華眾車載（6830）低見2.38元，收報2.4元，跌0.83%；星凱（1166）低見0.047元，收報0.047元，跌2.08%。

異動股

上升異動股，包括，中國育兒網絡（1736）收報0.082元，升43.86%；克莉絲汀（1210）收報0.073元，升17.74%；惠生工程（2236）收報0.46元，升13.58%；濠暻科技（2440）收報1.77元，升13.46%；順興（1637）收報0.32元，升12.28%；WAC（8619）收報0.038元，升11.76%；寶寶樹集團（1761）收報0.39元，升11.43%；匯盈（0821）收報0.158元，升9.72%；亨得利（3389）收報0.137元，升9.6%；比高（8220）收報0.24元，升9.09%；祖龍娛樂（9990）收報6.66元，升9%。

下跌異動股，包括，世紀聯合（1959）收報0.27元，跌14.29%；蔚來（9866）創上市新低，見68.7元，收報69.2元，跌13.17%；深藍科技（1950）收報0.127元，跌12.41%；南粵控股（1058）收報0.66元，跌12%；微博（9898）收報151元，跌11.75%；塗鴉智能（2391）收報17.18元，跌10.98%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.017元，跌10.53%；金輝控股（9993）收報4.35元，跌9.94%；台州水務（1542）收報2.81元，跌9.65%。

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