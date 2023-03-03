歐柏嘉周四在西伯利亞的Krasnoyarsk經濟論壇上表示，「明年就要沒錢了」，「我們將需要外國投資者」。

歐柏嘉稱，現在錢已經不多了，「所以他們已經開始搜颳我們了」。

去年俄羅斯政府錄得創紀錄的財政赤字，且今年以來仍然嚴重赤字的情況下，開始瞄準大型企業。

俄羅斯政府已在計劃進一步提高收入，提議改變對石油公司的徵稅方式，並可能通過一次性徵收費用從其他大宗商品生產商手裡獲得更多收入。

歐柏嘉表示，建設「國家資本主義不是選項」，並警告稱制裁將帶來「嚴重」壓力。「俄羅斯應該繼續發展市場經濟」，「外國投資者會研究俄羅斯投資者如何賺錢，有哪些條件」。

歐柏嘉說，擁有「大量資源」的國家可能成為俄羅斯的潛在合作伙伴。他指出，俄羅斯政府需要通過確保商業環境的安全性、提供更大的經濟自由和競爭，來保持對這類投資者的吸引力。

他說，即便世界上諸多最大型經濟體與俄羅斯對立，但該國仍然可以進入擁有45億人口的市場，佔全球經濟總量中的30萬億美元。

「我們過去以為自己是一個歐洲國家」，歐柏嘉說，「現在，未來的25年，我們將更多地思索我們作為亞洲國家的歷史」。

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