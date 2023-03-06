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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升至逾6周高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升1.05點子至3.06589%，是1月18日後最高，當日報3.1778%。對上一次連升2日是2月24日，當日拆息報2.92327%。

港元現報7.8499元貶值4點子，曾貶值最多5點子，報7.85元，亦曾無升跌報7.8495元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.37點子至1.95988%；1星期HIBOR跌1.15點子至2.39066%；2星期HIBOR升1.81點子至2.60292%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.38點子至3.82226%；6個月期HIBOR無升跌報4.20881%；12個月期HIBOR升0.5點子至4.79304%。

美元指數現報104.439貶值0.082點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報4.70914%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6432%，連續2日收窄，利差是2023年3月01日後最高，當日差距為-1.6318%

對上一次連續2日收窄，是2023年2月24日，當日利差報-1.7116%。

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