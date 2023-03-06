根據彭博獲得的政府給國會的報告，拜登準備在3月9日發布的2024財年預算中請求國會為此提供資金。

該行政令將使美國政府有更多工具來遏制內地的科技進步。知情人士稱，在制定政策的過程中，拜登政府官員發現，美國對華投資通常會給內地帶來管理和專業技術等方面無形的好處，可以幫助內地企業快速成長。這些限制旨在針對那些明顯可應用於國家安全的項目投資，如人工智能和密碼破譯技術。

美國公司目前在內地科技行業投資不受拜登政府限制。一些美企投資的內地公司正在開發尖端的超級計算功能和其他可用於軍事應用的技術。美國政府正在與盟友和合作伙伴一道研究該計劃，並於周五向國會提交兩份報告，概述與財政部開展這個所謂海外投資計劃的成本。

彭博看到的政府提交國會的簡短報告中包含該計劃總體綱要，針對目標是可以用於商業和軍事的某些敏感的「軍民兩用」技術。

雖然報告未提及具體的技術或國家，但某些先進半導體，量子計算和人工智能預計將被納入該計劃的範圍。

該計劃將由美國財政部與商務部合作實施並管理。商務部已經有一份廣泛的個人和企業名單，它們被禁止接受某些敏感的美國出口。

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