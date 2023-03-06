中海外（0688）公布，2023年2月的合約銷售額為274.24億元人民幣（下同），按年升153%﹔2023年首兩個月的累計合約銷售額為406.11億元，按年升58.5%。
截至二月底中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約230.90億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。中海外在2月份亦無新增土儲。
中海外宏洋（0081）在2023年2月份合約銷售額達52.61億元，按年升135.5%。2023年首兩個月累計合約銷售額78.48億元，按年上升34%﹔截至2月底的累計認購未簽約額15.44億元。中海外宏洋於2月無新增土儲。
融信中國（3301）公布，2023年2月份的合約銷售額13.34億元，按年跌近84%﹔2023年首兩個月的合約銷售額23.28億元，按年跌84.3%。
金地商置（0535）2023年2月份合約銷售總額約33.82億元，按年跌21.86%，2023年首兩個月累計合約銷售總額約56.78億元，按年跌43.35%。
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