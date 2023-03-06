全國人大和國務院新聞辦公室沒有回應《華爾街日報》的查詢。

報道引述消息指，新機構若成立，將會決定跨國公司是否可以匯出其在內地業務產生的數據。還將為企業製定和執行數據收集和共享規則。例如，它可以禁止公司收集某些類型的消費者數據，或者審查國內公司計劃與外國商業夥伴共享的數據，以檢查是否存在潛在的國家安全漏洞。

報道引述消息指，新的數據監管機構還將調查數字領域的各種問題，例如使用算法進行數據操縱或誘導未成年人上網成癮，以及識別容易受到網絡攻擊的數據安全漏洞。

目前，內地的數據監管由多個機構負責，包括中國國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部以及國家主要經濟規劃機構國家發展和改革委員會。行業高管表示，多個主管部門的參與有時讓企業對在合規問題上應與哪個機構接洽感到困惑。

知情人士說，新局的地位與國家反壟斷局類似，後者由一名副部長級官員領導。 反壟斷局在 2021 年從一個小部門升格後，可以更好地利用各個政府機構的資源來審查併購。

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