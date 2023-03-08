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港股ADR跌294點 夜期低水220點 美期亞股普遍下跌 國泰、聯通等業績

美股向下，港股ADR跌294點或1.45%，報20240點，即月恒指夜期跌270點，報20314點，夜期低水220點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.5%，折合報351.6元；阿里巴巴（9988）跌1.73%，折合報87.06元；美團（3690）跌2.32%，折合報134.7元；匯控（0005）跌0.51%，折合報58.1元；建行（0939）跌1.11%，折合報5.04元。

道期現升0.039%；標期現跌0.025%；納期現跌0.051%。日股現升0.06%，韓股現跌1.23%，澳股現跌0.88%。

VIX指數隔晚升5.26%或0.98點，報19.59點。

紐油現跌0.45%或0.34美元，報77.23美元；布油現跌3.35%或2.89美元，報83.29美元；金價現跌0.02%或0.46美元，報1812.99美元；LME 銅期貨隔晚跌1.75%或157美元，報8763.5美元。美國10年期債息現升0.24%或0.0098厘，報3.9735厘。

今日焦點股份可留意：

港交所（0388）：LME和LME Clear被索賠逾1,000萬英鎊。

多間公司最快今日公布業績，包括，國泰（0293）、聯通（0762）、法拉帝（9638）、澳博（0880）、統一企業中國（0220）、越秀服務（6626）等。

呷哺呷哺（0520）料去年全年虧損逾3.2億元人民幣。

永利澳門（1128）發6億美元可換股債，若換股大股東持股或被攤薄至近66%。

明源雲（0909）發盈警，料去年虧損逾11億人幣，擴大約2.4倍。

五礦資源（1208）股東應佔溢利按年跌逾74%至1.72億美元。

九置（1997）：香港商業經營環境較以往差但始終可愛。九置吳天海：零售業仍需時全面復蘇，「揀租客」影響出租率水平。

香港電訊（6823）﹕通關後Tap & Go，銀聯虛擬卡交易金額、筆數倍升。

澳門博企須3月底前提交投資計劃，花旗：首五天日均賭收3.6億高過2月底。

住建部︰對樓市企穩充滿信心，房企合理性融資已改善。

 

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