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恒指今早低開277點 科指跌1.9% 齊跌穿10天線

恒指今早低開277點或1.36%，報20256點，大市成交金額15億元；國指今早低開103點或1.51%，報6808點。恒生科技指數開市報4042點，跌1.94%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。恒隆地產（0101）、恒安（1044）、恒安（1044）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，66隻下跌，9隻無升跌。恒隆地產（0101）升0.5%，報15.96元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.66%，報80.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報15.3元，無升跌；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報17.3元，跌7.98%。

恒指跌穿10天線(20310.21點)。科指跌穿10天線(4094.04點)。

港交所（0388）：LME和LME Clear被索賠逾1,000萬英鎊。開市報330.4元，跌2.07%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，國泰（0293）開市報7.8元，跌0.51%。聯通（0762）開市報5.96元，跌1.16%。法拉帝（9638）開市報23.1元，升0.43%。澳博（0880）無成交，報3.98元。統一企業中國（0220）無成交，報7.08元。越秀服務（6626）無成交，報4.71元。

呷哺呷哺（0520）料去年全年虧損逾3.2億元人民幣。開市報8.04元，跌4.29%。

永利澳門（1128）發6億美元可換股債，若換股大股東持股或被攤薄至近66%。開市報7.49元，跌1.32%。

明源雲（0909）發盈警，料去年虧損逾11億人幣，擴大約2.4倍。開市報5.5元，跌3.85%。

五礦資源（1208）股東應佔溢利按年跌逾74%至1.72億美元。開市報2.36元，跌1.26%。

九置（1997）：香港商業經營環境較以往差但始終可愛。九置吳天海：零售業仍需時全面復蘇，「揀租客」影響出租率水平。無成交，報44.25元。

香港電訊（6823）﹕通關後Tap & Go，銀聯虛擬卡交易金額、筆數倍升。開市報10.38元，跌0.38%。

澳門博企須3月底前提交投資計劃，花旗：首五天日均賭收3.6億高過2月底。新濠國際發展（0200）無成交，報9.72元。美高梅中國（2282）開市報9.08元，跌1.63%。澳博（0880）無成交，報3.98元。永利澳門（1128）開市報7.49元，跌1.32%。銀河娛樂（0027）開市報53.55元，跌0.74%。金沙中國（1928）開市報27.5元，跌1.61%。

住建部︰對樓市企穩充滿信心，房企合理性融資已改善。中海外（0688）開市報20.4元，跌1.21%。龍湖（0960）開市報23.8元，跌0.63%。華潤置地（1109）開市報37.55元，跌0.79%。碧桂園（2007）開市報2.42元，跌0.82%。

破底股方面

創上市新低，包括專業旅運（1235）低見0.151元，開市報0.151元，跌2.58%。

創52周低，開拓藥業（9939）低見8.4元，開市報8.4元，跌0.71%。

異動股

上升異動股，包括，中國水業集團（1129）開市報0.169元，升14.97%；國能國際資產（0918）開市報0.239元，升14.9%；大唐集團控股（2117）開市報0.71元，升14.52%；安東油田服務（3337）開市報0.41元，升13.89%；復興亞洲（0274）開市報0.182元，升13.04%；守益控股（2227）開市報0.108元，升10.2%；電視廣播（0511）開市報7.96元，升9.94%；聯康生物（0690）開市報0.07元，升7.69%。

下跌異動股，包括，中國藝術金融（1572）開市報0.13元，跌11.56%；萬國數據（9698）開市報17.3元，跌7.98%；攜程集團（9961）開市報296元，跌5.85%；呷哺呷哺（0520）開市報8.04元，跌4.29%；ＸＬ二南方恒科（7226）開市報5.275元，跌4.26%；小鵬（9868）開市報34.5元，跌4.17%。

 

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