恒指今早低開277點，高位跌264點，低位跌554點，半日高低波幅290點。

恒指半日跌520點或2.53%，報20014點，大市成交金額644億元；國指跌200點或2.9%，報6712點。恒生科技指數收報3967點，跌3.77%。

藍籌股成交金額264.81億元，佔大市成交41.11%；科指成份股成交金額155.99億元，佔大市成交24.22%；國指成份股成交金額234.08億元，佔大市成交36.34%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。農夫山泉（9633）、九龍倉置業（1997）、聯通（0762）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，73隻下跌，0隻無升跌。農夫山泉（9633）升1.02%，收報44.45元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌5.77%，收報8.17元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報16.54元，跌0.84%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報16.68元，跌11.28%。

恒指跌穿10天線(20285.96點)，下試250天線(19903.99點)。科指跌穿10天線(4086.51點)，曾下試100天線(3950.76點)。

北水南下合計淨流入41.19億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流出6.3億元人民幣，較上日增加235.5%，連續第2日流出，累計流出8.18億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.7%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為3.07%。今曾低見19979.54點，是3月1日19849.97點後最低。連跌2日，暫累計跌588.84點，對上一次連跌2日是2月22日。

科指曾跌最多3.95%，是2月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.78%。今曾低見3959.66點，是3月1日3939.23點後最低。暫連跌3日，累跌243.94點，對上一次連跌3日是2月28日。暫連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2022年11月22日。

國指曾跌最多3.04%，是2月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。今曾低見6701.83點，是3月1日6594.88點後最低。暫連跌3日，累計跌227.48點，對上一次連跌3日是2月28日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月22日。

匯市表現

美匯指數曾高見報105.82，是2022年11月30日後高。

離岸人民幣曾貶值至6.9971元，是2022年12月29日6.9984元後最弱。

個股表現

TVB市值反超HKTV HKTVLive 4月中旬試播。電視廣播（0511）創52周高，見14.36元，收報11.36元，升56.91%。香港科技探索（1137）收報5.15元，跌3.38%。

其他媒體股亦有炒作，邵氏兄弟控股（0953）創52周高，見0.33元，收報0.305元，升150%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.1元，收報0.082元，升86.36%；有線（1097）收報0.064元，升23.08%；鳳凰衞視（2008）收報0.395元，升14.49%；世界華文媒體（0685）收報0.285元，升14%；星島（1105）收報0.44元，升3.53%；東方（0018）收報0.6元，跌1.64%。

港交所（0388）：LME和LME Clear被索賠逾1,000萬英鎊。收報327.8元，跌2.85%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，國泰（0293）收報7.79元，跌0.64%。聯通（0762）收報6.06元，升0.5%。法拉帝（9638）收報23.1元，升0.43%。澳博（0880）收報3.91元，跌1.76%。統一企業中國（0220）收報7.01元，跌0.99%。越秀服務（6626）收報4.67元，跌0.85%。

呷哺呷哺（0520）料去年全年虧損逾3.2億元人民幣。收報7.98元，跌5%。

永利澳門（1128）發6億美元可換股債，若換股大股東持股或被攤薄至近66%。收報7.57元，跌0.26%。

明源雲（0909）發盈警，料去年虧損逾11億人幣，擴大約2.4倍。收報5.29元，跌7.52%。

五礦資源（1208）股東應佔溢利按年跌逾74%至1.72億美元。收報2.23元，跌6.69%。

九置（1997）：香港商業經營環境較以往差但始終可愛。九置吳天海：零售業仍需時全面復蘇，「揀租客」影響出租率水平。收報44.3元，升0.11%。

香港電訊（6823）﹕通關後Tap & Go，銀聯虛擬卡交易金額、筆數倍升。收報10.48元，升0.58%。

澳門博企須3月底前提交投資計劃，花旗：首五天日均賭收3.6億高過2月底。新濠國際發展（0200）收報9.42元，跌3.09%。美高梅中國（2282）收報9.1元，跌1.41%。澳博（0880）收報3.91元，跌1.76%。永利澳門（1128）收報7.57元，跌0.26%。銀河娛樂（0027）收報52.5元，跌2.69%。金沙中國（1928）收報27.55元，跌1.43%。

住建部︰對樓市企穩充滿信心，房企合理性融資已改善。中海外（0688）收報20.15元，跌2.42%。龍湖（0960）收報22.8元，跌4.8%。華潤置地（1109）收報36.6元，跌3.3%。碧桂園（2007）收報2.33元，跌4.51%。

破頂股表現

破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見18.62元，收報18.58元，升0.98%；曠逸國際（2912）創上市新高，見0.165元，收報0.158元，升1.94%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8306.55元，收報8306.55元，升0.09%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1056.75元，收報1056.75元，升0.08%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.97元，收報7.77元，升2.24%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.19元，收報0.178元，升4.71%；電視廣播（0511）創52周高，見14.36元，收報11.36元，升56.91%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.1元，收報0.082元，升86.36%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%；大昌微綫集團（0567）創52周高，見0.173元，收報0.161元，跌1.83%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，專業旅運（1235）低見0.151元，收報0.151元，跌2.58%；建發新勝（0731）低見0.216元，收報0.216元，跌11.48%；中國智慧能源（1004）低見0.024元，收報0.028元，跌15.15%；中國天保集團（1427）低見0.227元，收報0.234元，跌3.7%；親親食品（1583）低見1.32元，收報1.4元，跌6.67%；華檢醫療（1931）低見1.05元，收報1.1元，跌2.65%；樂普生物（2157）低見6.02元，收報6.03元，跌3.98%；百心安（2185）低見5.17元，收報5.29元，跌2.4%；快狗打車（2246）低見2.74元，收報2.76元，跌4.17%；京西國際（2339）低見0.25元，收報0.26元，跌5.45%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，看通集團（1059）低見0.25元，收報0.28元，跌1.75%；九龍倉集團（0004）低見17.12元，收報17.2元，跌2.49%；裕承科金（0279）低見0.101元，收報0.101元，跌2.88%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；中國鑄晨８１（0810）低見0.8元，收報0.82元，跌1.2%；中譽集團（0985）低見1.7元，收報1.7元，跌2.86%；星凱控股（1166）低見0.046元，收報0.046元，無升跌；中渝置地（1224）低見1.72元，收報1.72元，跌1.71%；勵時集團（1327）低見0.18元，收報0.18元，跌3.74%；兆邦基地產（1660）低見0.315元，收報0.32元，跌3.03%。

異動股

上升異動股，包括，邵氏兄弟控股（0953）創52周高，見0.33元，收報0.305元，升150%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.1元，收報0.082元，升86.36%；富譽控股（8269）收報0.195元，升68.1%；北亞策略（8080）創52周高，見0.71元，收報0.435元，升58.18%；電視廣播（0511）創52周高，見14.36元，收報11.36元，升56.91%；金慧科技（8295）收報0.2元，升56.25%；首都金融控股（8569）收報0.57元，升32.56%；有線（1097）收報0.064元，升23.08%。

下跌異動股，包括，開明投資（0768）收報0.029元，跌17.14%；德銀天下（2418）收報0.7元，跌15.66%；中國再生醫學（8158）收報0.12元，跌15.49%；中國智慧能源（1004）創上市新低，見0.024元，收報0.028元，跌15.15%；中國錢包（0802）收報0.103元，跌14.17%；北青傳媒（1000）收報0.55元，跌14.06%；思考樂教育（1769）收報2.31元，跌13.81%；盈滙企業控股（2195）收報0.1元，跌13.79%；中國口腔產業（8406）收報0.238元，跌13.45%；新明中國（2699）收報0.013元，跌13.33%。

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