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永明：今年擬增聘500代理 集中拓內地客業務

香港與內地恢復通關，各大保險公司均部署搶佔內地訪客市場。香港永明行政總裁林嘉言表示，過去他們在內地訪客業務佔比較少，不過他們期望擴大在港的市佔率，內地訪客業務不能缺少。該行今年計劃增加500名代理至3000名，新聘請的代理會集中內地訪客業務為主，期望今年內地訪客佔其業務可增至疫情市場水平，即佔約三至四成。

對於如何與市場內地訪客業務較強的同業競爭，林嘉言認為該行過去較着重高淨值客戶，所需的業務技能同樣能用於內地訪客。今年初他們推出了針對內地訪客的儲蓄保險產品，並擬在4月底於尖沙咀開設新客戶服務中心，數碼科技上他們改善了應用程式的用戶體驗，並使核保程序更為順利。他預期客戶活動不會在首季立即增加，而會在次季起有更佳的恢復。

永明年初公布與大新銀行（2356）簽訂分銷協議，進軍銀行保險渠道，林嘉言指集團早已有意擴展香港銀保渠道，新冠肺炎疫前銀保佔本港保險市場一半，疫情期間較其他渠道表現相對強韌，因此把握與大新合作的機會。合作尚待保監局審批，他期望可在今年完成。

去年下半年香港銀行存息開始上調，影響客戶購買儲蓄保險的意欲，林嘉言表示他們計劃在次季推出簡單終身壽險產品，在高息環境下，他們可以較低保費提供較高的保障。該行亦計劃提升醫療平台服務，理財顧問可協助客戶安排網絡醫⽣⽇間⼿術預約及免找數服務，提供一站式醫療服務體驗。

強積金是永明另一項較強的產品，林嘉言表示計劃今年工作重點是推出美股基金，以及ESG（環境、社會和公司治理）相關基金。

 

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