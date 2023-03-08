被問到截至2022年底公司帳上現金高達43億元會如何利用時，林峰指出，公司過往在資金利用上主要花了1億元在發展增值服務，如拓展美居、新零售等業務。而過往一年多，越秀服務進行了首宗小收購，斥950萬元收購了廣州長隆集團旗下廣州市秉信物業管理100%股權，總對價人民幣950萬元（下同），新增合約面積約79萬平方米，標的市盈率約5倍。

此外，公司又在去年底斥1040萬元向控股股東越秀地產（0123）收購208個停車位使用權。

林峰指出，公司需保證資金安全，亦會在金融機構進行一些有較好收益率的存款安排。去年公司的財務收入淨額包括來自銀行存款的利息收入以及租賃負債的利息開支，財務收入淨額為7170萬現，按年增達2.5倍。

至於公司目標上年3年內管理面積達1億平方米，林峰表示，目標達成沒有改變，但公司要實現有質量的拓展，不會盲目追求管理面積規模，對收併購或關注項目會考慮其可持續盈利能力，與現有業務重疊度，可以在協同上發揮規模效應。

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