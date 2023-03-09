恒指今早高開31點或0.16%，報20082點，大市成交金額19億元；國指今早低開0點或0.01%，報6727點。恒生科技指數開市報3988點，跌0.02%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。
藍籌19隻升，28隻下跌，29隻無升跌。京東（9618）升2.58%，報182.9元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌2.08%，報6.11元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，11隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報71.6元，升2.73%；跌幅最大的是理想（2015）開市報88元，跌2.11%。
恒指高於250天線(19894.6點)，受制於10天線(20262.75點)。科指低於10天線(4072.62點)高於100天線(3958.17點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）開市報182.9元，升2.58%。京東物流（2618）開市報14.44元，升0.42%。港鐵（0066）開市報40.25元，無升跌。普拉達（1913）開市報55元，升1.85%。太古（0019）開市報65.35元，無升跌。太古地產（1972）開市報21.35元，無升跌。九龍倉集團（0004）開市報17.14元，跌0.23%。越秀房託（0405）開市報2.46元，無升跌。ＴＯＭ集團（2383）無成交，報0.64元。中銀航空租賃（2588）無成交，報57.7元。佐丹奴（0709）開市報2.06元，無升跌。泓富（0808）無成交，報2.29元。
維天運通（2482）今日上市，定價2.9元。開市報2.81元，跌3.1%。
新濠博亞向新濠國際回購，新濠國際（0200）套現13.25億增流動資金。開市報9.34元，無升跌。
聯通（0762）去年多賺17%符預期，末期息增14%。聯通劉烈宏：不能用老眼光看待今日的聯通，保留資金轉型數字化。聯通委任曹興信任高級副總裁。開市報6.11元，跌2.08%。
中國有色礦業（1258）發盈警，料去年純利跌約三成。開市報3.65元，跌5.44%。
香港科技探索（1137）公布HKTV 2月平均每日訂單交易額按年跌27%。開市報7元，升2.94%。
東風集團（0489）2月汽車銷量按年跌兩成半。開市報4.14元，跌0.24%。
廣汽集團（2238）上月銷量升12%，今年首兩個月銷量跌近兩成。開市報5.3元，升0.19%。
酷派（2369）料去年虧損擴大至最多6.4億元。開市報0.076元，無升跌。
美東汽車（1268）盈警，料去年少賺最多57%。開市報16.2元，跌5.26%。
統一企業（0220）去年純利跌近兩成，末期息派33.95分。開市報7.18元，升1.99%。
澳博（0880）去年度虧損擴大至77.98億，何超鳳：1月訪客及消費錄增長。開市報3.91元，無升跌。
越秀服務（6626）去年多賺15.7%，末期息0.109元。越秀服務：行業估值更合理探索併購，帳上多現金可存款收息。開市報4.35元，跌6.25%。
軟銀再減持商湯（0020），持股降至15.99%，累計套現1.88億。開市報2.5元，無升跌。
國泰（0293）：今年開始償還政府優先股股息，本月運力復至疫前五成。開市報7.81元，跌0.13%。
長城汽車（2333）首2個月銷量跌29%。開市報10.16元，跌0.2%。
破頂股包括，中國交通建設（1800）創52周高，見4.78元，開市報4.78元，升0.42%；中國生態旅遊（2908）無成交，報0.75元。
異動股
上升異動股，包括，英皇文化產業（0491）開市報0.097元，升14.12%；融太集團（1172）開市報0.064元，升12.28%；復興亞洲（0274）開市報0.18元，升11.11%；赤子城科技（9911）開市報1.79元，升9.15%；新東方（9901）開市報31.45元，升7.16%；建發新勝（0731）開市報0.215元，升6.44%；京西國際（2339）開市報0.275元，升5.77%；新娛科控股（6933）開市報0.48元，升5.49%。
下跌異動股，包括，大昌微綫集團（0567）開市報0.138元，跌14.29%；華潤燃氣（1193）開市報28.1元，跌9.35%；大唐集團控股（2117）開市報0.56元，跌8.2%；越秀服務（6626）開市報4.35元，跌6.25%；中國有色礦業（1258）開市報3.65元，跌5.44%；美東汽車（1268）開市報16.2元，跌5.26%。
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