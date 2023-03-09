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內地2月CPI見1年低 僅升1% 低過預期 PPI連續5個月負數 跌1.4% 多過預期

國統局公布，內地2月居民消費價格(CPI)按年升1%，低過預期的升1.9%，1月為2.1%；2月份工業生產者出廠價格(PPI)按年下降1.4%，多過預期的1.3%，及1月份的下降0.8%。

PPI連續5個月負數，2月份跌1.4%亦為2020年11月後新低，當時跌1.5%。

CPI升幅1%，是2022年2月後新低，當時報0.9%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，2月工業企業生產恢復加快，市場需求有所改善，PPI按月持平；受上年同期對比基數較高影響，按年繼續下降。 2月工業企業生產恢復加快，市場需求有改善，PPI按月持平；受上年同期對比基數較高影響，按年繼續下降。

CPI按月有所下降，按年漲幅回落。

從按月看，CPI由上月上漲0.8%轉為下降0.5%。其中，食品價格由上月上漲2.8%轉為下降2.0%，影響CPI下降約0.38個百分點。食品中，節後消費需求回落，加之天氣轉暖供給充足，大部分鮮活食品價格均下降，其中豬肉和鮮菜價格分別下降11.4%和4.4%，合計影響CPI下降約0.28個百分點，佔CPI總降幅五成多；鮮果、雞蛋、水產品、牛羊肉和禽肉類價格降幅在0.4%—4.3%之間；糧食和食用油等食品價格基本穩定。非食品價格由上月上漲0.3%轉為下降0.2%，影響CPI下降約0.13個百分點。非食品中，大部分服務價格節後出現季節性回落，其中飛機票、交通工具租賃費和旅遊價格分別下降12.0%、9.5%和6.5%，電影及演出票、美髮、家庭服務、寵物服務等價格降幅在1.7%—5.6%之間。

從按年看，CPI上漲1.0%，漲幅比上月回落1.1個百分點。按年漲幅回落較多，主要是春節錯月，上年同期對比基數較高。其中，食品價格上漲2.6%，漲幅比上月回落3.6個百分點，影響CPI上漲約0.48個百分點。食品中，薯類、鮮果、雞蛋和禽肉類價格分別上漲14.4%、8.5%、7.9%和6.4%，漲幅均比上月有所回落；豬肉價格上漲3.9%，漲幅回落7.9個百分點；糧食和食用油價格分別上漲2.7%和6.4%，漲幅基本穩定；鮮菜和水產品價格由漲轉降，降幅分別為3.8%和1.5%。非食品價格上漲0.6%，漲幅比上月回落0.6個百分點，影響CPI上漲約0.50個百分點。非食品中，服務價格上漲0.6%，漲幅比上月回落0.4個百分點，其中飛機票和旅遊價格分別上漲19.9%和3.0%，漲幅均回落較多；能源價格上漲0.6%，漲幅比上月回落2.4個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲0.4%和0.3%，漲幅分別回落5.1和5.6個百分點；扣除能源的工業消費品價格上漲0.5%，漲幅基本穩定。

據測算，在2月1.0%的CPI按年漲幅中，上年價格變動的翹尾影響約為0.7個百分點，新漲價影響約為0.3個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.6%，漲幅比上月回落0.4個百分點。

PPI按月持平，按年繼續下降

從按月看，PPI由上月下降0.4%轉為持平。其中，生產資料價格由下降0.5%轉為上漲0.1%；生活資料價格下降0.3%，降幅與上月相同。輸入性因素推動國內石油相關行業價格上行，其中石油和天然氣開採業價格上漲1.7%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲0.6%。金屬相關行業市場預期向好、需求恢復，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.0%。煤炭生產穩定，加之氣溫回升采暖用煤需求減少，煤炭開采和洗選業價格下降2.2%，降幅比上月擴大1.7個百分點。此外，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降1.1%，農副食品加工業價格下降0.3%，紡織業價格下降0.3%，降幅均收窄。

從按年看，PPI下降1.4%，降幅比上月擴大0.6個百分點。按年降幅擴大，主要是受上年同期石油等行業對比基數走高影響。其中，生產資料價格下降2.0%，降幅擴大0.6個百分點；生活資料價格上漲1.1%，漲幅回落0.4個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格下降的有17個，比上月增加2個。主要行業中，價格降幅擴大的有：化學原料和化學製品製造業下降6.0%，擴大0.9個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降5.3%，擴大0.9個百分點。價格降幅收窄的有：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降10.9%，收窄0.8個百分點；非金屬礦物製品業下降6.2%，收窄0.3個百分點。價格由漲轉降的有：石油和天然氣開採業由上月上漲5.3%轉為下降3.0%；計算機通信和其他電子設備製造業由上月上漲0.4%轉為下降0.5%。價格漲幅回落的有：農副食品加工業上漲5.3%，回落0.5個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲1.7%，回落4.5個百分點。另外，煤炭開采和洗選業價格上漲0.5%，漲幅擴大0.1個百分點。

據測算，在2月1.4%的PPI按年降幅中，上年價格變動的翹尾影響約為-0.9個百分點，新漲價影響約為-0.5個百分點。

 

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