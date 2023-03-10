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恒指今早低開344點 跌穿250天線 科指跌2.8% 20天線跌穿250天線

恒指今早低開344點或1.74%，報19580點，跌穿250天線，大市成交金額19億元；國指今早低開131點或1.99%，報6517點。恒生科技指數開市報3819點，跌2.84%，20天線跌穿250天線。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。工行（1398）、長和（0001）、長和（0001）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，65隻下跌，10隻無升跌。工行（1398）升0.24%，報4.11元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌9.93%，報161.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報26.85元，無升跌；跌幅最大的是京東（9618）開市報161.5元，跌9.93%。

恒指跌穿250天線(19884.67點)。科指20天線(4141.33點)跌穿50天線(4146.86點)。

友邦（1299）全年新業務價值跌8%，香港新業務價值增4%。新業務價值30.9億美元，低過預期的31.3億美元。新業務價值利潤率57%，上年同期59.3%，低過預期的59%。開市報85.4元，跌0.12%。

九方財富（9636）上市，定價17元。開市報17.02元，升0.12%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華置（0127）無成交，報3.01元。富智康（2038）無成交，報0.84元。彩星集團（0635）無成交，報0.6元。彩星玩具（0869）開市報0.6元，跌1.64%。ＴＣＬ電子（1070）開市報3.35元，跌1.18%。中興通訊（0763）開市報23元，跌1.29%。

花樣年（1777）：重組支持協議今日生效，3月30日或之前向參與債權人付同意費。停牌。

佳兆業（1638）：有足夠資產支持上市明早復牌，2021年度及去年上半年錄巨虧。開市報0.57元，跌32.14%。

越秀房託（0405）去年盈轉虧蝕5.11億人幣，末期每基金單位分派3.99分。開市報2.13元，跌10.13%。

Parda（1913）去年多賺58%，指中國今年初以來令人欣喜。Prada去年多賺58%末期息增派57%，亞太區受累中國疫情表現最差。開市報55.8元，升3.05%。

旭輝（0884）及恒地（0012）互換石家莊商住項目及廣州南沙商住項目。旭輝開市報0.77元，跌1.28%。恒地（0012）開市報27.7元，跌1.42%。

港鐵（0066）去年多賺2.9%，末期息0.89元。港鐵本地客運已回復至疫情前逾九成，料票價調整機制今年中有結果。開市報40元，跌0.74%。

九倉（0004）吳天海：存貨減值撥備創新高因內地樓市好差，無意予股東假象。開市報18元，升4.05%。

京東（9618）去年調整後純利按年升64%至282億人幣。開市報161.5元，跌9.93%。

中銀航空租賃（2588）受俄飛機減記影響，去年少賺96％末期息0.177美元。開市報56.25元，跌0.44%。

京東物流（2618）第四季多賺4%，全年扭虧賺3.8億人幣，不派息。開市報13.64元，跌2.57%。

太古（0019）：內地及香港零售已回近疫前水平，將加大開拓東南亞市場。開市報62.5元，跌1.42%。

香港電訊（6823）：通關後中小企查詢企業方案急增3倍。開市報10.4元，跌1.52%。

吉利汽車（0175）：已申請增設人民幣櫃台。開市報9.82元，跌2%。

華誼騰訊娛樂（0419）發盈警，虧損擴大，「醫智諾」及「獴哥健康」已成主要收入來源。無成交，報0.142元。

佐丹奴（0709）：香港零售仍審慎，開新店要看業主取態。開市報2.14元，升0.94%。

破頂股表現

破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，開市報1.17元，無升跌；直通電訊（8337）創52周高，見0.355元，開市報0.355元，升1.43%；首都金融控股（8569）無成交，報0.465元；納尼亞集團（8607）創52周高，見0.42元，開市報0.42元，升3.7%；領展供股權（2915）無成交，報3.64元。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括蔚來（9866）低見68.6元，開市報68.6元，跌3.65%；快狗打車（2246）低見2.68元，開市報2.68元，跌3.25%。

1隻股份創52周低，其中十隻包括，ESR（1821）低見12.24元，開市報12.24元，跌2.08%。

異動股

上升異動股，包括，生興控股（1472）開市報0.102元，升14.61%；博雅互動（0434）開市報0.56元，升14.29%；智富資源投資（0007）開市報0.104元，升8.33%；金嗓子（6896）開市報2.35元，升6.82%；ＦＩ二華夏納一百（7522）開市報2.3元，升6.48%；建發新勝（0731）開市報0.199元，升5.85%；復興亞洲（0274）開市報0.169元，升5.63%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報7.66元，升5.51%；大唐潼金（8299）開市報0.173元，升4.22%；飛揚集團（1901）開市報1.02元，升4.08%。

下跌異動股，包括，佳兆業（1638）開市報0.57元，跌32.14%；帝國科技集團（0776）見52周低4.5元，開市報4.5元，跌12.11%；越秀房託（0405）開市報2.13元，跌10.13%；京東（9618）開市報161.5元，跌9.93%。

 

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