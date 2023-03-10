據報，馬斯克和他公司的員工將他的建設願景描述為一個科羅拉多河沿岸的得州烏托邦，讓他的員工能在當地生活和工作。

根據熟悉馬斯克項目的人士透露，馬斯克旗下隧道運營公司Boring Co.的高管已討論並研究在距離奧斯汀約35英里的巴斯特羅普縣(Bastrop County)建立城鎮，這將使馬斯克能在他的城鎮制定一些法規，並加速推進他的計劃。

馬斯克和他的一些高管希望旗下位於奧斯汀地區的員工能夠以低於市價的租金住在新房子裡，包括Boring、特斯拉和SpaceX的員工。

該小鎮毗鄰目前正在興建的Boring和SpaceX設施。據報，該地點已經有一群預製模塊房屋、游泳池、戶外運動區和一個健身房。

根據德州法律，一個城鎮至少需有201名居民始能成立，然後由縣法官批准。巴斯特羅普縣的發言人指出，該縣尚未收到馬斯克或他旗下任何實體提出的申請。

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