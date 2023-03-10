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比亞迪減價促銷 跌逾7% 蔚來創上市新低

比亞迪（1211）早前於微博稱，海洋網兩大主力車型開展專項限時營銷活動，88元可抵扣6888元購車款。早前，寶馬旗下純電動車型寶馬i3也推出了優惠促銷活動。在減價戰下，汽車股下跌。

汽車股向下，吉利（0175）現報9.46元，跌5.59%；比亞迪（1211）現報201.8元，跌7.85%；華晨中國（1114）現報3.57元，跌3.77%；廣汽集團（2238）現報5元，跌4.4%；東風集團股份（0489）現報3.72元，跌2.11%；長城汽車（2333）現報9.07元，跌6.59%；小鵬（9868）現報31.55元，跌5.54%；五菱（0305）現報0.85元，跌4.49%；理想汽車（2015）現報80.4元，跌7.96%；蔚來（9866）創上市新低，見66.75元，現報66.85元，跌6.11%；零跑（9863）現報26.75元，跌3.43%。

 

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