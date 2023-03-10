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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 升穿3.45% 創兩個月高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升14.81點子至3.45476%，是1月10日後最高，當日報3.52333%。對上一次連升6日是2022年11月21日，當日拆息報3.64506%。

港元現報7.8495元升值3點子，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多8點子，報7.849元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升16.6點子至2.3269%；1星期HIBOR升6.02點子至2.46018%；2星期HIBOR升6.85點子至2.65869%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升12.91點子至4.03869%；6個月期HIBOR升9.86點子至4.40268%；12個月期HIBOR升7.19點子至4.95244%。

美元指數現報105.232貶值0.077點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報4.75971%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.305%，連續6日收窄，利差是2023年1月17日後最高，當日差距為-1.263%

對上一次連續6日收窄，是2022年11月21日，當日利差報-0.3339%。

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