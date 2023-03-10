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恒指半日跌490點 三大指數見逾兩個月低 北水流入增1.49倍

美國上周初申失業救濟人數大增，美債息全線下跌，矽谷銀行股價急挫，銀行股受壓，拖累隔晚美股及今早美期表現，風險資產受壓，加密貨幣急跌，比特幣自1月以來首次跌破2萬美元，亞股近乎全跌。恒指見兩個月低，科指、國指見近3個月低。恒指4日暫累跌1168點。

恒指今早低開344點，曾收窄至跌288點，其後跌幅擴大至跌527點，半日高低波幅240點。

恒指半日跌490點或2.46%，報19434點，大市成交金額765億元；國指跌164點或2.47%，報6485點。恒生科技指數收報3788點，跌3.61%。

藍籌股成交金額362.82億元，佔大市成交47.42%；科指成份股成交金額220.64億元，佔大市成交28.84%；國指成份股成交金額321.88億元，佔大市成交42.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加5.56%，至116.82億元，佔大市成交15.25%。牛熊證成交金額69.61億元，增加15.19%；窩輪成交金額47.2億元，減少6.01%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。創科實業（0669）、新奧（2688）、中生製藥（1177）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，68隻下跌，3隻無升跌。創科實業（0669）升0.77%，收報85.05元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌11.77%，收報158.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報127.6元，跌0.39%；跌幅最大的是京東（9618）收報158.2元，跌11.77%。

恒指跌穿250天線(19884.09點)，下試100天線(19255.11點)。科指20天線(4139.81點)跌穿250天線(4146.74點)，進一步遠離100天線(3963.91點)。

北水南下合計淨流入15.33億元，較上日增加149.28%，連續第3日流入，累計流入97.03億元。南水北上合計淨流出36.31億元人民幣，較上日減少13.04%，連續第4日流出，累計流出90.1億元。

比亞迪（1211）減價促銷，跌逾7%，蔚來創上市新低。比亞迪收報201.8元，跌7.85%。蔚來（9866）創上市新低，見66.5元，收報67.05元，跌5.83%。廣汽集團（2238）收報4.94元，跌5.54%。長城汽車（2333）收報9.06元，跌6.69%。小鵬（9868）收報31.95元，跌4.34%。理想汽車（2015）收報81.3元，跌6.93%。零跑（9863）收報26.75元，跌3.43%。

友邦（1299）全年新業務價值跌8%，香港新業務價值增4%。新業務價值30.9億美元，低過預期的31.3億美元。新業務價值利潤率57%，上年同期59.3%，低過預期的59%。收報82.05元，跌4.04%。

九方財富（9636）上市，定價17元。收報16.78元，跌1.29%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華置（0127）收報3.03元，升0.66%。富智康（2038）收報0.84元，無升跌。彩星集團（0635）收報0.6元，無升跌。彩星玩具（0869）收報0.61元，無升跌。ＴＣＬ電子（1070）收報3.32元，跌2.06%。中興通訊（0763）收報22.9元，跌1.72%。

佳兆業（1638）：有足夠資產支持上市今復牌，2021年度及去年上半年錄巨虧。曾跌最多41.07%，創上市以來最大跌幅，低見0.495元，創上市新低，收報0.62元，跌26.19%。

越秀房託（0405）去年盈轉虧蝕5.11億人幣，末期每基金單位分派3.99分。收報1.98元，跌16.46%。

Parda（1913）去年多賺58%，指中國今年初以來令人欣喜。Prada去年多賺58%末期息增派57%，亞太區受累中國疫情表現最差。創52周高，見56.55元，收報54.75元，升1.11%。

旭輝（0884）及恒地（0012）互換石家莊商住項目及廣州南沙商住項目。旭輝收報0.78元，無升跌。恒地（0012）收報27.6元，跌1.78%。

港鐵（0066）去年多賺2.9%，末期息0.89元。港鐵本地客運已回復至疫情前逾九成，料票價調整機制今年中有結果。收報40.15元，跌0.37%。

九倉（0004）吳天海：存貨減值撥備創新高因內地樓市好差，無意予股東假象。收報18.4元，升6.36%。

京東（9618）去年調整後純利按年升64%至282億人幣。收報158.2元，跌11.77%。曾跌最多11.88%，是2022年10月24日後最大跌幅，低見158元，是2022年11月4日158元後最低。

中銀航空租賃（2588）受俄飛機減記影響，去年少賺96％末期息0.177美元。收報57.1元，升1.06%。

京東物流（2618）第四季多賺4%，全年扭虧賺3.8億人幣，不派息。收報13.08元，跌6.57%。

太古（0019）：內地及香港零售已回近疫前水平，將加大開拓東南亞市場。收報60元，跌5.36%。

香港電訊（6823）：通關後中小企查詢企業方案急增3倍。收報10.44元，跌1.14%。

吉利汽車（0175）：已申請增設人民幣櫃台。收報9.53元，跌4.89%。

華誼騰訊娛樂（0419）發盈警，虧損擴大，「醫智諾」及「獴哥健康」已成主要收入來源。收報0.148元，升4.23%。

佐丹奴（0709）：香港零售仍審慎，開新店要看業主取態。收報2.12元，無升跌。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.65%，低見19398.06點，是1月3日19303.73點後最低。暫連跌4日，累計跌1168.35點，對上一次連跌4日是2月24日。暫連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2022年10月11日。

科指曾跌最多3.75%，低見3783.34點，是2022年11月30日3642.24點後最低。暫連跌5日，累計跌422.38點，對上一次連跌5日是2022年10月12日。暫連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2022年3月9日。

國指曾跌最多2.68%，低見6471.65點，是2022年12月21日6452.07點後最低。暫連跌5日，累計跌454.46點，對上一次連跌5日是2022年11月22日。暫連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2022年10月11日。

破頂股表現

破頂股包括，博雅互動（0434）創52周高，見1元，收報0.63元，升28.57%；普拉達（1913）創52周高，見56.55元，收報54.75元，升1.11%；中國電信（0728）創52周高，見4.52元，收報4.24元，跌4.07%；中遠海能（1138）創52周高，見9.57元，收報9.3元，升1.2%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌；太和控股（0718）創52周高，見0.129元，收報0.104元，升42.47%；亞太衛星（1045）創52周高，見2.82元，收報2.73元，跌2.15%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業（1638）低見0.495元，收報0.62元，跌26.19%；蔚來（9866）低見66.5元，收報67.05元，跌5.83%；金禧國際控股（0091）低見0.026元，收報0.027元，跌3.57%；交運燃氣（1407）低見0.71元，收報0.74元，無升跌；佳兆業集團（1638）低見0.495元，收報0.62元，跌26.19%；瑞斯康集團（1679）低見0.116元，收報0.129元，跌9.79%；ＢＯＳＳ直聘（2076）低見74元，收報74元，跌9.76%；樂普生物（2157）低見5.57元，收報5.61元，跌3.94%；遠大住工（2163）低見4.17元，收報4.8元，升0.21%；百心安（2185）低見4.71元，收報4.85元，跌5.09%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，新火科技控股（1611）低見2.22元，收報2.34元，跌5.26%；中國新經濟投資（0080）低見0.15元，收報0.16元，升2.56%；力寶（0226）低見2.26元，收報2.26元，跌1.74%；復興亞洲（0274）低見0.143元，收報0.144元，跌10%；中發展控股（0475）低見0.5元，收報0.5元，跌5.66%；中國恒天立信國際（0641）低見0.34元，收報0.35元，跌2.78%；中國高速傳動（0658）低見3.1元，收報3.12元，跌1.58%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；帝國科技集團（0776）低見4.5元，收報5.09元，跌0.59%；中國鑄晨８１（0810）低見0.77元，收報0.79元，跌1.25%。

異動股

上升異動股，包括，太和控股（0718）創52周高，見0.129元，收報0.104元，升42.47%；生興控股（1472）創52周高，見0.228元，收報0.123元，升38.2%；滄海控股（2017）收報0.305元，升28.69%；博雅互動（0434）創52周高，見1元，收報0.63元，升28.57%；國藥科技股份（8156）收報0.028元，升27.27%；中國國家文化產業（0745）收報0.081元，升24.62%；中國智慧能源（1004）收報0.077元，升22.22%；瑞港建設（6816）收報0.455元，升19.74%；榮智控股（6080）收報0.089元，升18.67%；艾美疫苗（6660）收報34.6元，升15.14%。

下跌異動股，包括，佳兆業（1638）創上市新低，見0.495元，收報0.62元，跌26.19%；英皇文化產業（0491）收報0.123元，跌24.07%；曠逸國際（2912）收報0.152元，跌24%；譽宴（1483）收報0.73元，跌23.16%；橙天嘉禾（1132）收報0.093元，跌16.96%；中國環境資源（1130）收報0.035元，跌16.67%；越秀房託（0405）收報1.98元，跌16.46%。

 

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