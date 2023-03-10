中通指繼早前就沽空報告發表聲明後，基於公司管理層的建議並為保護全體股東的權益，決定對賣空報告中作出的指控開展獨立調查工作，並已聘請獨立專業顧問，包括一家國際律師事務所及一家法務會計師事務所，但並非公司核數師協助。

公司又將按照美國證券交易委員會、紐交所及港交所的適用規則及條例要求適時提供有關獨立調查的披露更新。

中通重申其持續堅定地致力於保持高標準的公司治理和內部控制，以及按照適用的規則及法規進行透明和及時的披露。

中通今日早市跌2.07%，報193.7元。

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