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華人置業虧轉盈 核心溢利6.4億元 不派息

華人置業（0127）公布截至去年底止全年業績，期內虧轉盈，年度溢利11.52億元，按年下跌67.2%，每股盈利0.604元，不派息。如撇除主要非現金項目收益淨額，集團應佔本年度之核心溢利6.39億元，去年蝕21.19億元，每股核心溢利0.34元。