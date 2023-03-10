期內，集團收入14.35億元，按年增加10.4%。物業租賃方面，非零售部分之租金收入減少9.1%至2.28億元及零售部分之租金收入減少 14.1%至6570萬元。本年度之收入錄得之租金收入總額按年減少 10.3%至2.937億元。

年內，證券投資及財資產品確認之虧損淨額減少至2.74億元，2021年虧損淨額19.96億元。

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