克莉絲汀指，自去年底關閉所有零售門店，正積極謀求業務多元化，計劃通過合適的融資方式，如出售資產及股本融資，解決流動資金問題並於2023年上半年恢復營業。

值得留意的是，克莉絲汀在2022年中已曾按每股0.082港元，配售2.02億股，籌得淨額1606.7萬港元，當時股價曾急升超過兩倍。

克莉絲汀指出，由於新型冠狀病毒疫情持續衝擊及2022年主要營業地點上海封控，消費者支出減少，令業務遭受嚴重打擊。儘管集團積極調整生產及銷售策略，應對不利影響，但仍然不足以應付各種付款。

就向供應商支付貨款而言，克莉絲汀已向信貸期較短的供應商付款，並一直積極與信貸期較長的供應商磋商。同時，虧損門店已關閉，且本公司一直透過不同渠道籌集資金用於支付僱員工資。由於經濟復甦緩慢導致銷售額減少，集團現金流緊絀並且遭遇經營困難，在支付店舖租金、供應商貨款、員工薪酬方面出現延誤，截至今年2月底拖欠金額約為5,700萬元。

由於拖欠貨款，若干供應商已展開法律程序，凍結了集團的銀行賬戶，被凍結金額介乎約350萬元至400萬元，集團目前依賴股東貸款維持營運。

集團指，上述情況對營運造成不利影響，集團自2022年底起已暫時關閉旗下所有零售門店。目前，集團正積極謀求業務多元化，計劃通過合適的融資方式，如出售資產及股本融資，解決流動資金問題並於2023年上半年恢復營業。

其他報道

環能國際：延至本月14日公布去年度業績

中通：管理層建議就沽空事件進行獨立調查

恒指半日跌490點 三大指數見逾兩個月低 北水流入增1.49倍

傳上半年赴港上市 度小滿否認

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 升穿3.45% 創兩個月高

比亞迪減價促銷 跌逾7% 蔚來創上市新低

馬斯克擬在德州建城鎮 為特斯拉、SpaceX等公司員工提供房子

美國制裁5間中國公司 涉助伊朗獲取無人機部件

滬深三大指數集體低開 人行淨回籠30億人幣

恒指今早低開344點 跌穿250天線 科指跌2.8% 20天線跌穿250天線

友邦全年少賺96% 新業務價值跌8% 差過預期 息1.134元

港股ADR跌363點 夜期低水254點 美期亞股跌 九方財富上市 華置等業績

勞動力市場軟 道指跌543點 見4個月低 美10年債息降至3.9%下

北水增持鐵塔 減持建行