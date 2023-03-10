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克莉絲汀欠債5700萬元謀賣產或股本融資解資金問題 望上半年恢復營業

陷財困的內地連鎖麵包店克莉絲汀（1210）公告，截至今年2月底止拖欠金額約為5,700萬元人民幣（下同），由於拖欠貨款，若干供應商已展開法律程序，凍結了集團銀行賬戶，被凍結金額介乎約350萬元至400萬元，目前集團依賴股東貸款維持營運。

克莉絲汀指，自去年底關閉所有零售門店，正積極謀求業務多元化，計劃通過合適的融資方式，如出售資產及股本融資，解決流動資金問題並於2023年上半年恢復營業。

值得留意的是，克莉絲汀在2022年中已曾按每股0.082港元，配售2.02億股，籌得淨額1606.7萬港元，當時股價曾急升超過兩倍。

克莉絲汀指出，由於新型冠狀病毒疫情持續衝擊及2022年主要營業地點上海封控，消費者支出減少，令業務遭受嚴重打擊。儘管集團積極調整生產及銷售策略，應對不利影響，但仍然不足以應付各種付款。

就向供應商支付貨款而言，克莉絲汀已向信貸期較短的供應商付款，並一直積極與信貸期較長的供應商磋商。同時，虧損門店已關閉，且本公司一直透過不同渠道籌集資金用於支付僱員工資。由於經濟復甦緩慢導致銷售額減少，集團現金流緊絀並且遭遇經營困難，在支付店舖租金、供應商貨款、員工薪酬方面出現延誤，截至今年2月底拖欠金額約為5,700萬元。

由於拖欠貨款，若干供應商已展開法律程序，凍結了集團的銀行賬戶，被凍結金額介乎約350萬元至400萬元，集團目前依賴股東貸款維持營運。

集團指，上述情況對營運造成不利影響，集團自2022年底起已暫時關閉旗下所有零售門店。目前，集團正積極謀求業務多元化，計劃通過合適的融資方式，如出售資產及股本融資，解決流動資金問題並於2023年上半年恢復營業。

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