過去一年多以來，多家已出現風險的房企未能刊發2021年至今業績，仍陷停牌中。當中包括花樣年（1777）、世茂（0813）、融創中國（1918）及中國奧園（3883）。不過近期似乎債務重組均有不同程度的進展，包括融創中國早前傳出，主要境外債權人臨時小組已對其債務重組計劃表示支持，又指在完成協議簽署后，融創中國擬在3月底前對外公布其債務重組計劃。

而花樣年昨亦公告，債券持有人小組及其他有關各方於1月13日訂立包括債轉股的重組支持協議，生效日期為今天3月9日。集團將於今年3月30日下午5時正或其可能通知的任何較後日期及時間，甚至或之前，向參與債權人及持有合格參與債務的人士，以現金支付同意費，金額等於參與債權人於同意費截止日期持有合格參與債務的本金總額0.1%。

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